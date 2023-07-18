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52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 52 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. حارس أمن – 21.
  2. الممرضة المسؤولة ER – مكة المكرمة.
  3. معالج الجهاز التنفسي – مكة المكرمة.
  4. مسجل أول طبيب طب الطوارئ – مكة المكرمة.
  5. طبيب السجل المسجل – مكة المكرمة.
  6. صيدلي – مكة المكرمة.
  7. طبيب عام – ER مكة.
  8. فني تقويم العظام – مكة المكرمة.
  9. سائق – 17.
  10. حمال.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

 أوضحت الشركة أنَّ التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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