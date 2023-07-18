52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 52 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

حارس أمن – 21. الممرضة المسؤولة ER – مكة المكرمة. معالج الجهاز التنفسي – مكة المكرمة. مسجل أول طبيب طب الطوارئ – مكة المكرمة. طبيب السجل المسجل – مكة المكرمة. صيدلي – مكة المكرمة. طبيب عام – ER مكة. فني تقويم العظام – مكة المكرمة. سائق – 17. حمال. والمزيد …

طريقة التقديم: