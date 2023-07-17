54 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وأمنية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، والشركة العربية للحراسات الأمنية، وشركة الفناري للمقاولات” في كل من الجبيل، وجازان.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس شبكة (الجبيل).
– حارس أمن (عدد 50 وظيفة للجنسين/ الجبيل).
– كهربائي (عدد 3 وظائف/ جازان).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو الجاري.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)