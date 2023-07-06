6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين، ومقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في متنزه السودة بمنطقة عسير.

الغرامة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.