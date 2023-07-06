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لبثّ روح المنافسة بين الصقارين

6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور
المواطن - واس

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أعلن نادي الصقور السعودي عن استحداث 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل.

6 أشواط جديدة

وأكد المتحدث الرسمي للنادي وليد الطويل، أن الأشواط الجديدة ستخصص للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ الذي ينظم خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس المقبل بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج للصقور محلية وعالمية رائدة.

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المنافسة بين الصقارين

وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة هو بث روح المنافسة بين الصقارين للظفر بالمراكز الأولى، وتوفير نخبة سلالات الصقور لهم، خاصة بعد النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح (الدعو)، مشيرًا إلى أنه يسمح أيضًا بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح.

منافسة أشواط المزاد

وأوضح الطويل أن منافسات أشواط المزاد ستكون لكل فئة على حدة، لافتًا النظر إلى أن نادي الصقور السعودي يهدف من خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلى تعزيز الصقارة والحفاظ عليها بوصفها إرثًا وطنيًا وثقافيًا، وخلق فرص تجارية جديدة، وتوفير نخبة سلالات الصقور للصقارين في المنطقة.

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