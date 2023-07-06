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منها حرارة الجسم واحمرار الجلد

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت صحة الرياض، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأعراض التي يمكن من خلالها تمييز الإصابة بضربة الشمس.

ونشرت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح إمكانية تمييز الإصابة بـ ضربة الشمس عن غيرها وهي:

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أعراض الإصابة بضربة الشمس

1ـ  وجود حرارة بالجسم واحمرار ورطوبة بالجلد.

2ـ ارتفاع درجة حرارة الشخص إلى 40 درجة فأكثر.

3ـ الصداع والدوخة والغثيان.

4ـ ضربات نبض سريعة وقوية.

5ـ رؤية وسماع أشياء غير موجودة في الواقع “هلوسة”.

6ـ فقدان الوعي.

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