6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

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أوضحت صحة الرياض، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأعراض التي يمكن من خلالها تمييز الإصابة بضربة الشمس.
ونشرت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح إمكانية تمييز الإصابة بـ ضربة الشمس عن غيرها وهي:
1ـ وجود حرارة بالجسم واحمرار ورطوبة بالجلد.
2ـ ارتفاع درجة حرارة الشخص إلى 40 درجة فأكثر.
3ـ الصداع والدوخة والغثيان.
4ـ ضربات نبض سريعة وقوية.
5ـ رؤية وسماع أشياء غير موجودة في الواقع “هلوسة”.
6ـ فقدان الوعي.