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منها صعوبة في التنفس والصداع وآلام الصدر

6 أعراض خطيرة لزيادة جرعة الكافيين

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
6 أعراض خطيرة لزيادة جرعة الكافيين
المواطن - فريق التحرير

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة الإفراط في تناول الكافيين، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية.

وأوضحت سعود الطبية، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن التعامل مع الأعراض البسيطة من الزيادة في الجرعة المتناولة من الكافيين بالإكثار من شرب الماء وممارسة بعض الأنشطة الخفيفة وتناول الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن .

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مخاطر الإفراط في تناول الكافيين

1- صعوبة في التنفس

2- الصداع وآلام الصدر

3- فقدان التحكم بالعضلات

4- الأرق والغثيان

5- تسارع نبضات القلب

6- الهلوسة

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