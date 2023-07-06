6 أعراض خطيرة لزيادة جرعة الكافيين

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة الإفراط في تناول الكافيين، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية.
وأوضحت سعود الطبية، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن التعامل مع الأعراض البسيطة من الزيادة في الجرعة المتناولة من الكافيين بالإكثار من شرب الماء وممارسة بعض الأنشطة الخفيفة وتناول الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن .
1- صعوبة في التنفس
2- الصداع وآلام الصدر
3- فقدان التحكم بالعضلات
4- الأرق والغثيان
5- تسارع نبضات القلب
6- الهلوسة