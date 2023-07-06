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الالتزام بالمسار وعدم التوجه عكس الاتجاه

6 خطوات لطواف هادئ وسهل

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
6 خطوات لطواف هادئ وسهل
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، 6 طرق لتيسير الطواف وتهيئة مسار هادئ له.

6 خطوات

وقالت وزارة الحج والعمرة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن تهيئة مسار هادي للطواف يتطلب عدة طرق قبل وأثناء وبعد الطواف.

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وحثت الوزارة، ضيوف الرحمن بأنه يجب قبل الطواف، الانتقال إلى المطاف العلوي عند ازدحام الصحن، والانتظار حتى وجود منفذ دخول مناسب.

الالتزام بالمسار

وأكدت الوزارة، أنه أثناء الطواف يفضل الالتزام بالمسار وعدم التوجه عكس الاتجاه، والحرص على ترك مسافة بين من يقوم بالطواف ومن يطوف أمامه.

الانسياب في الحركة

أما بعد الطواف، فعلى القائم بالطواف الاستمرار في الطواف حتى وجود مخرج مناسب، وخروج الطائف بنفس الانسياب الذي دخل به.

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