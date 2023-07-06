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ثاني حريق غابات هذا الأسبوع

6 طائرات و150 إطفائيًّا يحاولون السيطرة على حريق بجزيرة كرواتية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
6 طائرات و150 إطفائيًّا يحاولون السيطرة على حريق بجزيرة كرواتية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات، أن العشرات من عناصر الإطفاء مدعومين بطائرات لمكافحة النيران بذلوا جهودًا الخميس لإخماد حريق اندلع في جزيرة كرواتية، هو ثاني حريق غابات هذا الأسبوع على الساحل الأدرياتيكي لهذا البلد.

جهود الإطفاء

وفي التفاصيل، عرقلت الرياح الشديدة مساعي إخماد النيران في جزيرة سيوفو القريبة من مدينة سبليت، لكنها لم تهدد المنازل حتى الآن، بحسب بيان لجمعية عناصر الإطفاء.

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ووفقًا لجمعية عناصر الإطفاء، شاركت ست طائرات إطفاء إلى جانب 150 عنصرًا في جهود السيطرة على الحريق.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر تصاعد دخان كثيف من الحريق الذي امتد إلى سبليت على بعد 15 كم جنوب سيوفو.

وتمت السيطرة الأربعاء على حريق اندلع في وقت سابق هذا الأسبوع قرب مدينة دوبروفنيك السياحية التي تعود للعصور الوسطى.

ويتقاطر ملايين السياح كل عام على الساحل الكرواتي الخلاب الذي يضم أكثر من ألف من الجزر والجزيرات.

واندلعت حرائق في دول مطلة على المتوسط هذا الأسبوع وخصوصًا في اليونان فيما قضى 34 شخصًا في الجزائر بسبب حرائق وسط درجات حرارة شديدة تسببت في جفاف مساحات من الأراضي.

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