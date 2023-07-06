6 مؤشرات للاتجار بالأطفال

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حذر الأمن العام من خطورة الاتجار الأطفال، مشيرًا إلى المؤشرات التي تدل على الاتجار بالأطفال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبحسب ما ذكر الأمن العام جاءت المؤشرات على النحو التالي:
يصادف اليوم 30 يوليو، احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023 إلى زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص.
وتدعو الأمم المتحدة الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقييم جهودهم وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب.