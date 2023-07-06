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6 مؤشرات للاتجار بالأطفال

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
6 مؤشرات للاتجار بالأطفال
المواطن - فريق التحرير

حذر الأمن العام من خطورة الاتجار الأطفال، مشيرًا إلى المؤشرات التي تدل على الاتجار بالأطفال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

6 مؤشرات

وبحسب ما ذكر الأمن العام جاءت المؤشرات على النحو التالي:

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  • لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم.
  • ليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل.
  • لا يقدم لهم أكل سوى بقايا الطعام.
  • يعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن.
  • يمارسون عملًا غير ملائم للأطفال.
  • لا يذهبون للمدرسة ولا يستطيعون الحصول على التعليم.

مكافحة الاتجار بالبشر

يصادف اليوم 30 يوليو، احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتهدف حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023 إلى زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص.

وتدعو الأمم المتحدة الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقييم جهودهم وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب.

 

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