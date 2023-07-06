ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم 6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان الأسهم السعودية تغلق مرتفعة ضبط مواطنَين ومقيم لترويج المخدرات بجدة والحدود الشمالية مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان المرور يحذر من تجاوز المسافة الآمنة علي بن الحسين نائبًا لملك الأردن التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.