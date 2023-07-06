Icon

ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم Icon 6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon ضبط مواطنَين ومقيم لترويج المخدرات بجدة والحدود الشمالية Icon مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان Icon المرور يحذر من تجاوز المسافة الآمنة Icon علي بن الحسين نائبًا لملك الأردن Icon التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota Icon توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد النبوي: المقصد الأسمى من مشروعية الأضاحي تعظيم الخالق

خطيب المسجد النبوي: المقصد الأسمى من مشروعية الأضاحي تعظيم الخالق

السياسة تقضي على حلم لاعب محترف من كوريا الشمالية

السياسة تقضي على حلم لاعب محترف من كوريا الشمالية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
السعودية اليوم

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
العالم

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث...

العالم
ديلغادو يقترب من كورينثيانز
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من كورينثيانز

آخر الاخبار
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
السعودية اليوم

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في...

السعودية اليوم
النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز
آخر الاخبار

النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

آخر الاخبار
ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
أخبار أمنية

ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

أخبار أمنية
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
مشاهير

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

مشاهير
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم