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أبها الأدنى حرارة بـ 19 مئوية

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت كل من المدينة المنورة والأحساء والخرج وعرفات ومزدلفة والدمام، أعلى درجة حرارة اليوم  بـ 45 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ19 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: المدينة المنورة والأحساء والخرج وعرفات ومزدلفة والدمام 45 مئوية، مكة المكرمة والرياض وبريدة والصمان ومنى والدهناء وحفر الباطن وشرورة ووادي الدواسر 44 مئوية، الدوادمي والمجمعة ورفحا وبيشة 43 مئوية، وحائل ونجران وعرعر وسكاكا 41 مئوية، جدة والعلا وينبع 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، والقريات 21 مئوية، وطريف 23 مئوية، وتبوك والوجه 24 مئوية، ونجران والدوادمي والطائف 25 مئوية، وحائل وعرعر وسكاكا وينبع 26 مئوية، والمجمعة والعلا 27 مئوية،  بريدة وشرورة 28 مئوية، الرياض وجدة والدمام والخرج ورفحا وحفر الباطن والأحساء والقنفذة ووادي الدواسر 29 مئوية.

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