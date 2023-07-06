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البقاء في الظل حتى 3 عصرًا أبرزها

6 نصائح تجنبك مخاطر أشعة الشمس

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
6 نصائح تجنبك مخاطر أشعة الشمس
المواطن - فريق التحرير

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وجه المركز الوطني للأرصاد، عدة نصائح للحماية من مخاطر أشعة الشمس، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة بالسعودية بشكل قياسي.

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إن أضرار التعرض لأشعة الشمس تتمثل في الإصابة بسرطان الجلد، ظهور تجاعيد وتصبغات جلدية، مشاكل بالعين مثل الماء الأبيض، ضربة شمس، التعرض للحروق، وجفاف البشرة.

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طرق الوقاية من أشعة الشمس

أما بشأن طرق الوقاية من هذه المخاطر، فتشتمل على استخدام واقي الشمس، ارتداء النظارة الشمسية، البقاء في الظل ما بين 11 صباحًا و3 عصرًا، تغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية، ارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والإكثار من شرب السوائل.

مخاطر التعرض للشمس

درجات حرارة قياسية بالسعودية

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني قال في وقت سابق، إن السعودية تسجل اليوم درجات حرارة قياسية في هذا الصيف، مشيرًا إلى أن الأحساء كسرت حاجز المعدل بـ51 درجة مئوية في الظل والدمام بواقع 50.

ودعا القحطاني الجميع إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الـ3 مساءً، والحرص على اتباع إرشادات الجهات المعنية.

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