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تجنب السفر وقت الظهيرة

6 نصائح قبل السفر بالسيارة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
6 نصائح قبل السفر بالسيارة
المواطن - فريق التحرير

شددت وزارة الصحة على ضرورة مراعاة 6 نصائح قبل السفر بالسيارة.

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6 نصائح للسفر بالسيارة

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع تويتر: إن السفر بالسيارة يتطلب التأكد من أحوال الطقس واستخدام خارطة طريق وتوفر حقيبة الإسعافات الأولية والنوم الكافي قبل الرحلة، وأخذ فترات راحة كل ساعتين.

كما نبهت وزارة الصحة راغبي السفر بالسيارة بضرورة فحص السيارة جيدًا قبل السفر وخصوصًا الإطارات الأساسية الاحتياطية والأنوار والمكابح والمساحات.

تجنب السفر وقت الظهيرة

على صعيد آخر، حذر الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، من السفر بالسيارة خلال وقت الظهيرة، حيث قال: إنه يستحسن خلال هذه الأيام، وطوال الـ 45 يومًا المقبلة تجنُّب السفر برًّا في الظهيرة لارتفاع الحرارة، ونهوض رياح السموم المثيرة للأتربة الزاحفة، والأفضل السفر آخر أو أول النهار.

وأضاف الزعاق عبر حسابه في تويتر: خلال هذه الأيام نشاهد عصفًا للريح، وهذه الرياح تنقسم إلى قسمين: رياح دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي، وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال موسم الصيف والعامة يسمونها موسم الغبرة أو “الغبيرة”، ورياح ناهضة مع الشمس تبدأ مع شروقها وتشتد حمأتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس يترسب الغبار على الأشياء والعامة يسمونها موسم “البوارح” وهي الرياح التي تعمل على إزاحة الرمال الصحراوية.

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