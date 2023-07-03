إنشاء محطات كهربائية في الرياض وجدة بـ نصف مليار ريال حريق بمصفاة الزور في الكويت 60 كادرًا لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير الزعاق: يوليو يحمل بين دفتيه موسم قدحة القيظ صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان “المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022
بذل 60 كادراً من منسوبي إدارة خدمات التنقّل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمات إنسانية لرعاية كبار السن من الحجاج والأشخاص ذوي الإعاقة, لتسهيل وصولهم خلال أوقات الصلوات, وأثناء زيارتهم للمسجد النبوي.
ويقوم الأفراد المكلفون بالخدمة بنقل المستفيدين من الحجاج بواسطة عربات كهربائية تتسع لبضعة أشخاص, في الساحات على مدار الـ 24 ساعة, وإيصالهم إلى أبواب المسجد النبوي, ضمن الجهود الإنسانية الميدانية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية الصحية والأمنية والتطوعية لخدمة وراحة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي خلال موسم الحج, وعلى مدار الـ 24 ساعة.
وأوضحت إدارة خدمات التنقّل أن 700 ألف شخص استفادوا من الخدمة منذ بداية موسم الحج, شملت نقل كبار السن, والأشخاص ذوي الإعاقة, وتوصيل ذوي الجنائز, ونقل الزائرات إلى معرض عمارة المسجد النبوي.