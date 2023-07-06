60 وظيفة شاغرة لدى شركة المنار في 3 مدن

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أعلنت شركة الفنار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 60 وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية) بالرياض وتبوك والجبيل، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- عدد (7) وظائف لحديثي التخرج.
2- عدد (53) وظيفة لذوي الخبرة.
– الرياض.
– تبوك.
– الجبيل.
التخصصات المطلوبة:
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المستشفيات.
– الموارد البشرية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– المحاسبة.
– المالية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة المدنية.
– التصميم الداخلي.
– نظم المعلومات الإدارية.
– تطوير البرمجيات.
– هندسة السلامة والصحة المهنية.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- وظائف حديثي التخرج:
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2- وظائف ذوي الخبرة:
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