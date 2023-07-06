60 وظيفة شاغرة لدى شركة المنار في 3 مدن

أعلنت شركة الفنار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 60 وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية) بالرياض وتبوك والجبيل، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- عدد (7) وظائف لحديثي التخرج.

2- عدد (53) وظيفة لذوي الخبرة.

أماكن العمل:

– الرياض.

– تبوك.

– الجبيل.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الكهربائية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المستشفيات.

– الموارد البشرية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– المحاسبة.

– المالية.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الميكانيكية.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة المدنية.

– التصميم الداخلي.

– نظم المعلومات الإدارية.

– تطوير البرمجيات.

– هندسة السلامة والصحة المهنية.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- وظائف حديثي التخرج:

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2- وظائف ذوي الخبرة:

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