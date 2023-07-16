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بفروع الشركة ومشاريعها في المملكة

60 وظيفة شاغرة لدى شركة سيمنز في 3 مدن

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
60 وظيفة شاغرة لدى شركة سيمنز في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة سيمنز الألمانية عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف شاغرة في عدة مناطق بفروع الشركة ومشاريعها في الرياض وجدة والخبر – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسميات الوظيفة:-

– برنامج التدريب الصيفي 2023.

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(Summer Training 2023)

– شريك استقطاب المواهب.
(Regional Talent Acquisition Partner)

– مهندس مبيعات.
(Sales Engineer)

– موظف تدريب (حديث التخرج).
(Training Officer – Fresh Graduate)

– طالب / متدرب.
(Working Student / Trainee)

– محلل أعمال.
(Business Analyst)

– برنامج تدريب تعاوني.
(Cooperative Trainees)

– مدير تنفيذ المشروعات.
(Delivery Project Manager)

– محاسب دعم المشاريع.
(Project Support Accountant)

– أخصائي مهني التقارير المالية.
(Financial Reporting Professional)

– منسق المشروع / مدير الموقع.
(Project Coordinator/Site Manager)

– متدرب (قسم المالية).
(Finance Intern)

– برنامج تدريب لحديثي التخرج.
(6 Months Internship for Fresh Graduate)

– محلل أعمال.
(Business Analyst)

– مستشار مشارك للاستراتيجية الرقمية.
(Digital Strategy Associate Consultant)

– مهندس مشروع.
(Project Engineer)

– مسؤول العلاقات الحكومية.
(Government Relations Officer)

– أخصائي مهني الثقافة والتنمية.
(Culture and Development Professional)

– برنامج تدريب (قسم الصحة الرقمية).

(Digital health trainee)

– منسق عمليات.
(Temporary Operation Coordinator)

– مدير المشروع.
(Project Manager)

– مهندس تقدير.
(Estimation Engineer)

– مهندس حماية.
(Protection Engineer)

– مدير الأعمال.
(Business Administrator)

– مشرف ميكانيكي.
(Mechanical supervisor)

– أخصائي تنفيذ.
(Implementation Specialist)

– مستشار تنفيذ.
(Implementation Consultant)

– مهندس كهرباء.

(Electrical Engineer)

– مدير عمليات المشاريع والخدمات.
(Project and Service Operations Manager)

– مهندس تصميم وتخطيط المشاريع.
(Hospital Project Design & Planning Engineer)

– أخصائي تنفيذ.
(Implementation Specialist)

– مستشار تنفيذ.
(Implementation Consultant)

– مهندس مبيعات الأتمتة.
(Automation Sales Engineer)

– مهندس كهرباء الموقع.
(Site Electrical Engineer)

– مهندس مبيعات.
(Sales Engineer)

– مسؤول تحصيل / مراقب الائتمان.
(Cash Collector/ Credit Controller)

– مشرف صيانة.
(REL Maintenance Supervisor)

– مدير مشروع تكنولوجيا الاتصالات.
(Communications Technology Project Manager)

– مدير المشاريع التجارية والمبيعات.
(Commercial Project & Sales Manager)

– أخصائي خدمات تمويل الخزينة.

(Treasury Financing Services Specialist)

– مستشار أول للاستراتيجية الرقمية.
(Digital Strategy Senior Consultant)

– مدير المشروع الفني.
(Technical Project Manager)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف سيمنز عبر موقعها الرسمي:

1- للتقديم عبر موقع لينكد إن: ( اضغط هنا )

1- للتقديم عبر موقع الشركة الرسمي: ( اضغط هنا )

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