60 وظيفة شاغرة لدى شركة سيمنز في 3 مدن

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أعلنت شركة سيمنز الألمانية عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف شاغرة في عدة مناطق بفروع الشركة ومشاريعها في الرياض وجدة والخبر – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
– برنامج التدريب الصيفي 2023.
(Summer Training 2023)
– شريك استقطاب المواهب.
(Regional Talent Acquisition Partner)
– مهندس مبيعات.
(Sales Engineer)
– موظف تدريب (حديث التخرج).
(Training Officer – Fresh Graduate)
– طالب / متدرب.
(Working Student / Trainee)
– محلل أعمال.
(Business Analyst)
– برنامج تدريب تعاوني.
(Cooperative Trainees)
– مدير تنفيذ المشروعات.
(Delivery Project Manager)
– محاسب دعم المشاريع.
(Project Support Accountant)
– أخصائي مهني التقارير المالية.
(Financial Reporting Professional)
– منسق المشروع / مدير الموقع.
(Project Coordinator/Site Manager)
– متدرب (قسم المالية).
(Finance Intern)
– برنامج تدريب لحديثي التخرج.
(6 Months Internship for Fresh Graduate)
– محلل أعمال.
(Business Analyst)
– مستشار مشارك للاستراتيجية الرقمية.
(Digital Strategy Associate Consultant)
– مهندس مشروع.
(Project Engineer)
– مسؤول العلاقات الحكومية.
(Government Relations Officer)
– أخصائي مهني الثقافة والتنمية.
(Culture and Development Professional)
– برنامج تدريب (قسم الصحة الرقمية).
(Digital health trainee)
– منسق عمليات.
(Temporary Operation Coordinator)
– مدير المشروع.
(Project Manager)
– مهندس تقدير.
(Estimation Engineer)
– مهندس حماية.
(Protection Engineer)
– مدير الأعمال.
(Business Administrator)
– مشرف ميكانيكي.
(Mechanical supervisor)
– أخصائي تنفيذ.
(Implementation Specialist)
– مستشار تنفيذ.
(Implementation Consultant)
– مهندس كهرباء.
– مدير عمليات المشاريع والخدمات.
(Project and Service Operations Manager)
– مهندس تصميم وتخطيط المشاريع.
(Hospital Project Design & Planning Engineer)
– أخصائي تنفيذ.
(Implementation Specialist)
– مستشار تنفيذ.
(Implementation Consultant)
– مهندس مبيعات الأتمتة.
(Automation Sales Engineer)
– مهندس كهرباء الموقع.
(Site Electrical Engineer)
– مهندس مبيعات.
(Sales Engineer)
– مسؤول تحصيل / مراقب الائتمان.
(Cash Collector/ Credit Controller)
– مشرف صيانة.
(REL Maintenance Supervisor)
– مدير مشروع تكنولوجيا الاتصالات.
(Communications Technology Project Manager)
– مدير المشاريع التجارية والمبيعات.
(Commercial Project & Sales Manager)
– أخصائي خدمات تمويل الخزينة.
(Treasury Financing Services Specialist)
– مستشار أول للاستراتيجية الرقمية.
(Digital Strategy Senior Consultant)
– مدير المشروع الفني.
(Technical Project Manager)
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف سيمنز عبر موقعها الرسمي:
1- للتقديم عبر موقع لينكد إن: ( اضغط هنا )
1- للتقديم عبر موقع الشركة الرسمي: ( اضغط هنا )