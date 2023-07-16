60 وظيفة شاغرة لدى شركة سيمنز في 3 مدن

أعلنت شركة سيمنز الألمانية عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف شاغرة في عدة مناطق بفروع الشركة ومشاريعها في الرياض وجدة والخبر – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسميات الوظيفة:-

– برنامج التدريب الصيفي 2023.

(Summer Training 2023)

– شريك استقطاب المواهب.

(Regional Talent Acquisition Partner)

– مهندس مبيعات.

(Sales Engineer)

– موظف تدريب (حديث التخرج).

(Training Officer – Fresh Graduate)

– طالب / متدرب.

(Working Student / Trainee)

– محلل أعمال.

(Business Analyst)

– برنامج تدريب تعاوني.

(Cooperative Trainees)

– مدير تنفيذ المشروعات.

(Delivery Project Manager)

– محاسب دعم المشاريع.

(Project Support Accountant)

– أخصائي مهني التقارير المالية.

(Financial Reporting Professional)

– منسق المشروع / مدير الموقع.

(Project Coordinator/Site Manager)

– متدرب (قسم المالية).

(Finance Intern)

– برنامج تدريب لحديثي التخرج.

(6 Months Internship for Fresh Graduate)

– محلل أعمال.

(Business Analyst)

– مستشار مشارك للاستراتيجية الرقمية.

(Digital Strategy Associate Consultant)

– مهندس مشروع.

(Project Engineer)

– مسؤول العلاقات الحكومية.

(Government Relations Officer)

– أخصائي مهني الثقافة والتنمية.

(Culture and Development Professional)

– برنامج تدريب (قسم الصحة الرقمية).

(Digital health trainee)

– منسق عمليات.

(Temporary Operation Coordinator)

– مدير المشروع.

(Project Manager)

– مهندس تقدير.

(Estimation Engineer)

– مهندس حماية.

(Protection Engineer)

– مدير الأعمال.

(Business Administrator)

– مشرف ميكانيكي.

(Mechanical supervisor)

– أخصائي تنفيذ.

(Implementation Specialist)

– مستشار تنفيذ.

(Implementation Consultant)

– مهندس كهرباء.

(Electrical Engineer)

– مدير عمليات المشاريع والخدمات.

(Project and Service Operations Manager)

– مهندس تصميم وتخطيط المشاريع.

(Hospital Project Design & Planning Engineer)

– أخصائي تنفيذ.

(Implementation Specialist)

– مستشار تنفيذ.

(Implementation Consultant)

– مهندس مبيعات الأتمتة.

(Automation Sales Engineer)

– مهندس كهرباء الموقع.

(Site Electrical Engineer)

– مهندس مبيعات.

(Sales Engineer)

– مسؤول تحصيل / مراقب الائتمان.

(Cash Collector/ Credit Controller)

– مشرف صيانة.

(REL Maintenance Supervisor)

– مدير مشروع تكنولوجيا الاتصالات.

(Communications Technology Project Manager)

– مدير المشاريع التجارية والمبيعات.

(Commercial Project & Sales Manager)

– أخصائي خدمات تمويل الخزينة.

(Treasury Financing Services Specialist)

– مستشار أول للاستراتيجية الرقمية.

(Digital Strategy Senior Consultant)

– مدير المشروع الفني.

(Technical Project Manager)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف سيمنز عبر موقعها الرسمي:

1- للتقديم عبر موقع لينكد إن: ( اضغط هنا )

1- للتقديم عبر موقع الشركة الرسمي: ( اضغط هنا )