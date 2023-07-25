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لتعزيز متطلبات السلامة

60 يومًا على إلزام مركبات نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
60 يومًا على إلزام مركبات نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للنقل أنه تبقى 60 يومًا على إلزام المركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة.

أهدف الهوية المعتمدة

وأشارت الهيئة إلى أن أهداف الهوية المعتمدة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات هي تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، كما ستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

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وتتضمن الهوية الجديدة اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في السعودية، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

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