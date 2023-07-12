63 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر (63) وظيفة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) في المناطق (الرياض، جدة، بريدة، جازان، أبها، تبوك) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف:

– خبير أول خدمة عملاء

– خبير أول إدارة خوادم

– خبير أول شبكات

– خبير أول بنية مؤسسية

– خبير أول إدارة أداء

– خبير أول التزام وتجويد

– خبير أول تحليل أعمال

– أخصائي أول تحليل أعمال

– أخصائي أول تطبيقات

– خبير أول تطبيقات

– مطور تطبيقات أول

– خبير أول جودة

– مدير مشروع

– خبير إدارة استراتيجية

– أخصائي مشاريع بحثية

– مدير المشاريع البحثية

– أخصائي أول تنسيق ومتابعة

– أخصائي تراخيص

– أخصائي أول تراخيص

– أخصائي تخطيط وقياس أداء التراخيص

– أخصائي أول تخطيط وقياس أداء التراخيص

– أخصائي أول دعم لجان

– خبير دعم لجان

– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية

– أخصائي أول تطوير أعمال ومشاريع

– أخصائي تنسيق واتصال

– أخصائي أول تنسيق واتصال

– أخصائي متابعة الالتزام

– أخصائي أول متابعة الالتزام

– أخصائي أول تميز العلاقات

– مسؤول دعم وتنسيق

– أخصائي تقارير مالية وبترولية

– أخصائي أول تحليل مالي

– أخصائي أول مراجعة

– أخصائي مراجعة

– أخصائي تخطيط ودراسات وتنظيم

– أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم

– خبير تخطيط ودراسات وتنظيم

– مهندس أول مكامن

– أخصائي تجربة شركاء

– أخصائي أول تجربة شركاء

– أخصائي عمليات شركاء

– أخصائي أول عمليات شركاء

– محلل عمليات شركاء

– مهندس الدراسات الفنية والتنظيم

– مهندس أول بتروكيماويات

– خبير الدراسات الفنية والتنظيم

– كبير مهندسين بتروكيماويات

– مهندس أول تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي

– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي

– أخصائي أول أراضٍ ومحجوزات

– أخصائي أراضٍ ومحجوزات

– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض

– مشرف فريق (جازان)

– مشرف فريق (عسير – أبها)

– مشرف فريق (القصيم – بريدة)

– مشرف فريق (تبوك)

– مشرف فريق (مكة المكرمة – جدة)

– مشرف فريق (الرياض)

– مراقب ميداني (القصيم – بريدة)

– مراقب ميداني (تبوك)

– مراقب ميداني (عسير – بريدة)

– مراقب ميداني (مكة المكرمة – أبها)

– مراقب ميداني (الرياض)

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية

– التخصصات المالية

– التخصصات الهندسية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

– الماجستير

مناطق العمل:

– الرياض

– جدة

– أبها

– جازان

– بريدة

– تبوك

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا