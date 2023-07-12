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لحملة الدبلوم والبكالوريوس بعدة مناطق

63 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
63 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر (63) وظيفة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) في المناطق (الرياض، جدة، بريدة، جازان، أبها، تبوك) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف:

– خبير أول خدمة عملاء
– خبير أول إدارة خوادم
– خبير أول شبكات
– خبير أول بنية مؤسسية
– خبير أول إدارة أداء
– خبير أول التزام وتجويد
– خبير أول تحليل أعمال
– أخصائي أول تحليل أعمال
– أخصائي أول تطبيقات
– خبير أول تطبيقات
– مطور تطبيقات أول
– خبير أول جودة
– مدير مشروع
– خبير إدارة استراتيجية
– أخصائي مشاريع بحثية
– مدير المشاريع البحثية
– أخصائي أول تنسيق ومتابعة
– أخصائي تراخيص
– أخصائي أول تراخيص
– أخصائي تخطيط وقياس أداء التراخيص
– أخصائي أول تخطيط وقياس أداء التراخيص
– أخصائي أول دعم لجان
– خبير دعم لجان
– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية
– أخصائي أول تطوير أعمال ومشاريع
– أخصائي تنسيق واتصال
– أخصائي أول تنسيق واتصال
– أخصائي متابعة الالتزام
– أخصائي أول متابعة الالتزام
– أخصائي أول تميز العلاقات
– مسؤول دعم وتنسيق
– أخصائي تقارير مالية وبترولية
– أخصائي أول تحليل مالي
– أخصائي أول مراجعة
– أخصائي مراجعة
– أخصائي تخطيط ودراسات وتنظيم
– أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم
– خبير تخطيط ودراسات وتنظيم
– مهندس أول مكامن
– أخصائي تجربة شركاء
– أخصائي أول تجربة شركاء
– أخصائي عمليات شركاء
– أخصائي أول عمليات شركاء
– محلل عمليات شركاء
– مهندس الدراسات الفنية والتنظيم
– مهندس أول بتروكيماويات
– خبير الدراسات الفنية والتنظيم
– كبير مهندسين بتروكيماويات
– مهندس أول تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي
– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي
– أخصائي أول أراضٍ ومحجوزات
– أخصائي أراضٍ ومحجوزات
– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض
– مشرف فريق (جازان)
– مشرف فريق (عسير – أبها)
– مشرف فريق (القصيم – بريدة)
– مشرف فريق (تبوك)
– مشرف فريق (مكة المكرمة – جدة)
– مشرف فريق (الرياض)
– مراقب ميداني (القصيم – بريدة)
– مراقب ميداني (تبوك)
– مراقب ميداني (عسير – بريدة)
– مراقب ميداني (مكة المكرمة – أبها)
– مراقب ميداني (الرياض)

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية
– التخصصات المالية
– التخصصات الهندسية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس
– الماجستير

مناطق العمل:

– الرياض
– جدة
– أبها
– جازان
– بريدة
– تبوك

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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