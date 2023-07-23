64 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر (64) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة) لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، جازان) على النحو التالي:
– موظف استقبال (عدد 2 – للجنسين – الجبيل)
– مشغل حاسب آلي (عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– مراقب مخزون (عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– حارس أمن (عدد 50 – للجنسين – الجبيل)
– كهربائي (عدد 3 – للرجال – جازان)
– فني كهرباء (عدد 1 – للرجال – ينبع)
– فني تكييف تشلرات (عدد 1 – للرجال – ينبع)
– مهندس تدفئة وتهوية وتبريد (عدد 1 – للرجال – جازان)
– فني مولدات (عدد 3 – للرجال – ينبع)
– مهندس شبكة (عدد 1 – للرجال – الجبيل)
– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس
تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,000 إلى 10,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا