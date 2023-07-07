جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة 7 أهلاوية قد يغيبون عن مباراة القمة بالدوري المصري الأرصاد: أمطار رعدية وبرد على جازان وعسير والباحة البرلمان البولندي يصوت على حجب الثقة عن وزير الدفاع بلاشاك تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين غرق 951 مهاجرًا خلال 6 أشهر كانوا في طريقهم لإسبانيا السعودية ومصر يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية وصول أكثر من 173 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس عبدالرحمن وأنفال شقيقان في نجران هزموا الصمم بالإرادة والعزيمة فابينيو على رادار الاتحاد
تترقب الجماهير مباراة القمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تُقام مباراة القمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31.
وقبل مباراة القمة بالدوري المصري، ينفرد المارد الأحمر بصدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، فيما يقع الفريق الأبيض في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 لقاء.
وهناك أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة القمة بالدوري المصري، في حالة الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.
ويُعد حارس المرمى محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، مروان عطية ومحمود عبدالمنعم كهربا، هو السباعي المهدد بالغياب عن النادي الأهلي، الأمر الذي قد يدفع مارسيل كولر لإراحة بعضهم في لقاء الغد.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء يوم غد السبت، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.
ويأمل النادي الأهلي في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في مباراة الغد، وحصد نقاط مباراة الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري رسميًا قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، فيما يسعى الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.