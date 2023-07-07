7 أهلاوية قد يغيبون عن مباراة القمة بالدوري المصري

تترقب الجماهير مباراة القمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة القمة بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة القمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31.

وقبل مباراة القمة بالدوري المصري، ينفرد المارد الأحمر بصدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، فيما يقع الفريق الأبيض في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 لقاء.

الأهلي مهدد بـ7 غيابات

وهناك أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة القمة بالدوري المصري، في حالة الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويُعد حارس المرمى محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، مروان عطية ومحمود عبدالمنعم كهربا، هو السباعي المهدد بالغياب عن النادي الأهلي، الأمر الذي قد يدفع مارسيل كولر لإراحة بعضهم في لقاء الغد.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء يوم غد السبت، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

ويأمل النادي الأهلي في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في مباراة الغد، وحصد نقاط مباراة الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري رسميًا قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، فيما يسعى الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.