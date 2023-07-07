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من أجل مساندة صغار المزارعين

7 خطوات بسيطة للتقديم على دعم برنامج ريف

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
7 خطوات بسيطة للتقديم على دعم برنامج ريف
المواطن - فريق التحرير

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أعاد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف” التذكير بخطوات التقديم على دعم ريف.

خطوات التقديم على برنامج ريف

وأوضح برنامج ريف خطوات التقديم على الدعم والتي تشمل فيما يلي:

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– افتح البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف السعودية.

– اضغط على ابدأ بطلب الدعم.

– أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل كلًا من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.

– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم أدخل رقم التحقق المرسل على هاتفك.

– بعد تسجيل دخولك، أدخل رقم الحساب البنكي (الآيبان) واضغط على حفظ ومتابعة.

– قدم على برامج الدعم المتاحة.

– ادخل البيانات المطلوبة واضغط على زر تقديم.

دعم صغار المزارعين

ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.

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