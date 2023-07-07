7 خطوات بسيطة للتقديم على دعم برنامج ريف

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أعاد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف” التذكير بخطوات التقديم على دعم ريف.
وأوضح برنامج ريف خطوات التقديم على الدعم والتي تشمل فيما يلي:
– افتح البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف السعودية.
– اضغط على ابدأ بطلب الدعم.
– أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل كلًا من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.
– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم أدخل رقم التحقق المرسل على هاتفك.
– بعد تسجيل دخولك، أدخل رقم الحساب البنكي (الآيبان) واضغط على حفظ ومتابعة.
– قدم على برامج الدعم المتاحة.
– ادخل البيانات المطلوبة واضغط على زر تقديم.
ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.