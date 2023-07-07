7 سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود

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أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” عددًا من السلوكيات الخاطئة التي من شأنها أن تعرض الشخص لزيادة استهلاك الوقود في المركبات وهدره.
واشتملت هذه السلوكيات الخاطئة حسب ما جاء في إنفوجراف صادر عن حملة “لتبقى”، على عدم استخدام تطبيقات الخرائط، نسيان الصيانة الدورية، الوقوف بأماكن مشمسة، تحمية السيارة لمدة تتجاوز 30 ثانية.
كما تضمنت التسارع والتباطؤ المتكرر، تحميل السيارة بأوزان غير ضرورية، وفتح النوافذ أثناء عمل المكيف.
وفي وقت سابق، أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة يقلل من استهلاك الوقود.
وقال المركز إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ، مما يزيد من استهلاك الوقود.