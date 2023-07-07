7 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت مكة المكرمة والصمان والتنهات والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة والصمان والتنهات والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، الرياض والدمام ووادي الدواسر 46 مئوية، بريدة وشرورة ورفحاء 45 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي والمجمعة 44 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، طريف 22 مئوية، القريات 23 مئوية، حائل والطائف والوجه 26 مئوية، سكاكا والدوادمي والمجمعة 27 مئوية، تبوك وبريدة وعرعر ونجران وينبع والعلا وبيشة 28 مئوية.\