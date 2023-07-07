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من خلال 3253 عيادة

7 ملايين إجراء علاجي ووقائي في عيادات طب الأسنان

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
7 ملايين إجراء علاجي ووقائي في عيادات طب الأسنان
المواطن - واس

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أجرت عيادات طب الأسنان التابعة لوزارة الصحة نحو 7 ملايين إجراء علاجي ووقائي من خلال 3253 عيادة.

وأوضحت الوزارة أن 1639 من تلك العيادات توجد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و162 عيادة في مجمعات طب الأسنان الأولية، و456 في المستشفيات، إضافة إلى 996 عيادة بمراكز طب الأسنان التخصصية، كما توجد 200 عيادة أسنان محمولة يتم الاستفادة منها في البرامج الوقائية والمدرسية.

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إجراءات علاجية ووقائية

وأضافت أن عدد الإجراءات العلاجية تجاوز 4 ملايين إجراء شاملة لجميع تخصصات طب الأسنان، فيما بلغ عدد الإجراءات الوقائية نحو 3 ملايين إجراء تشمل تطبيق مادة الفلورايد وسادات الحفر والشقوق ومتابعة الحمل وتوعية الأطفال ما قبل وأثناء سن الدراسة.

وأكدت “الصحة” أنها تعمل على تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بصحة الفم والأسنان؛ والمتمثلة في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الممارسات الإيجابية لصحة الفم والأسنان، وخفض معدلات الإصابة بأمراض الفم والأسنان، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة بعيادات الأسنان العامة والتخصصية، مشيرة إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتم من خلال منظومة متكاملة من خدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية على مستوى الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، إضافة إلى برامج التوعية الصحية والتي يتم تقديمها وتنفيذها في المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية في السعودية.

115 عيادة وقائية للأطفال

يذكر أن من أهم المبادرات التي تبنتها “الصحة” خلال هذه الفترة تخصيص 115 عيادة وقائية للأطفال؛ لخفض نسبة التسوس، حيث إنه يتم من خلالها تقديم الإجراءات الوقائية للأطفال وتوعية أولياء أمورهم بكيفية العناية بأسنان الأطفال.

كما تم تفعيل مبادرة طب الأسنان الاتصالي من خلال العيادات الافتراضية لتقديم الرعاية الصحية للفم والأسنان عن بُعد في مختلف تخصصات طب الأسنان.

وقد بلغ عدد المستفيدين خلال النصف الأول من هذا العام 2023م قرابة 25 ألف مستفيد، إضافة إلى تفعيل عيادات الأسنان في الدوام الممتد في أغلب عيادات المدن الكبرى وذلك لتقليل مدة الانتظار للحصول على موعد.

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