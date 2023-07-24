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بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

70 % من مستشفيات السودان تتوقف عن الخدمة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
70 % من مستشفيات السودان تتوقف عن الخدمة
المواطن - فريق التحرير

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قالت نقابة أطباء السودان في بيان أمس الأحد: إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متوقفة عن الخدمة، من أصل (89) مستشفى أساسية في العاصمة والولايات.

مستشفيات السودان

وتابع بيان النقابة الذي نشرته على فيسبوك أنه يوجد 62 مستشفى متوقفة عن الخدمة و27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)، وهي مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

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الجيش السوداني قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة

ولفت البيان إلى الاعتداء على طاقم منظمة “أطباء بلا حدود” بالضرب أثناء توصيلهم إمدادات طبية للمستشفى التركي، وتم نهب العربة واعتقال سائق عربة المنظمة.

وقال البيان: إن عدد المستشفيات التي تم قصفها منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى (19) مستشفى، وأن (22) مستشفى تعرضت للإخلاء القسري منذ بداية الحرب.

ووفقًا للبيان، تعرضت (15) عربة إسعاف منذ بداية الاشتباكات للاعتداء من قبل القوات العسكرية وغيرها ولم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال الإمدادات الطبية.

تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة

وما زالت جميع المرافق الصحية خارج الخدمة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بعد أن تم الاعتداء عليها ونهبها ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر.

ويشهد السودان صراعًا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم منذ الخامس عشر من شهر إبريل الماضي.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية في تقرير صدر مؤخرًا أن “أكثر من 4ر2 مليون نزحوا داخليًّا، بينما عبر أكثر من 730 ألفًا الحدود إلى بلدان مجاورة”.

وأوضح التقرير أنه “تم تسجيل 255 ألف شخص في مصر، و238 ألفًا و212 في تشاد و160 ألفًا و798 في جنوب السودان و62 ألفًا و509 في إثيوبيا و16 ألفًا و710 في إفريقيا الوسطى وحوالي ألفين و992 شخصًا في ليبيا”.

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