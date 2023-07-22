70 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، عن توفر أكثر من (70 وظيفة) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف التخصصات، في (الرياض، جدة، الخرج)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة: – أخصائي اتصالات.

(COMMUNICATION SPECIALIST) قد يهمّك أيضاً انطلاق فعاليات الموسم الرابع لمهرجان العنب والفواكه الموسمية بعسير ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات منذ إنشائه – محاسب الحسابات الدائنة.

(ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTANT) – مدير التخطيط المالي.

(FINANCIAL PLANNING MANAGER) – محاسب أول الأصول الثابتة. (FIXED ASSET SENIOR ACCOUNTANT) – مهندس كهربائي.

(ELECTRICAL ENGINEERING) – مدير التكاليف.

(COSTING DIRECTOR) – رجل أمن. – مدير التسويق.

(MARKETING MANAGER) – سائقين. – مساعد محاسب.

(ACCOUNTANT ASSISTANT) – أخصائي أول التميز المؤسسي.

(G – ORGANIZATIONAL EXCELLENCE SENIOR SPECIALIST) – مهندس كمبيوتر.

(COMPUTER ENGINEER) – مهندس برمجيات.

(SOFTWARE ENGINEER) – محلل بيانات.

(DATA ANALYST) – أخصائي الأمن السيبراني (الحوكمة ، المخاطر ، الامتثال).

(CYBER SECURITY SPECIALIST (GOVERNANCE, RISK, COMPLIANCE)) – مسؤول أول لنظم.

(SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR) – أخصائي فعاليات ومناسبات. – أخصائي مراسم وبروتوكلات. – أخصائي التميز المؤسسي.

(ORGANIZATIONAL EXCELLENCE SPECIALIST) – أخصائي عمليات الموارد البشرية.

(HR OPERATIONS SPECIALIST) – مهندس نظم.

(SYSTEM ENGINEER) – مهندس شبكات.

(NETWORK ENGINEER) – فني دعم فني.

(TECHNICAL SUPPORT TECHNICIAN) – محلل بيانات.

(DATA ANALYST) – فيزيائي.

(PHYSICIST) – أخصائي التطوير التنظيمي.

(ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT SPECIALIST) – فني كيميائي.

(CHEMICAL TECHNICIAN) – أخصائي نظم المعلومات.

(INFORMATION SYSTEM SPECIALIST) – كيميائي.

(CHEMIST) – فني صيانة ميكانيكية.

(MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN) – مهندس تقنيات ميكانيكية.

(MECHANICAL ENGINEER TECHNOLOGY) – أخصائي علوم الكمبيوتر. (COMPUTER SCIENCE SPECIALIST) – منسق المستودعات.

(WAREHOUSE COORDINATOR) – فني كهربائي.

(ELECTRICAL TECHNICIAN) – مهندس كيميائي.

(CHEMICAL ENGINEER) – أخصائي الموارد البشرية.

(HR SPECIALIST) – سكرتير تنفيذي.

(EXECUTIVE SECRETARY) – أخصائي تقنية المعلومات.

(INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST) – فني تصنيع.

(MANUFACTURING TECHNICIAN) – فني إلكترونيات.

(ELECTRONICS TECHNICIAN) – فني إنتاج.

(PRODUCTION TECHNICIAN) – مهندس إلكترونيات واتصالات. (ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEER) – مهندس ميكانيكي.

(MECHANICAL ENGINEER) – مهندس المنتج.

(PRODUCT ENGINEER) – مهندس مشروع.

(PROJECT ENGINEER) – أخصائي تسويق.

(MARKETING SPECIALIST) – أخصائي الشبكات.

(NETWORK SPECIALIST) – أخصائي الرواتب.

(PAYROLL SPECIALIST) – مدقق داخلي.

(INTERNAL AUDITOR) – أخصائي الابتكار وإدارة المعرفة.

(INNOVATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT SPECIALIST) – محاسب أول.

(SENIOR ACCOUNTANT) – موظف خدمة عملاء.

(CALL CENTER) – فني سلامة.

(SAFETY TECHNICIAN) – مهندس اختبار الالكترونيات.

(TEST ELECTRONICS ENGINEER (HW)) – مهندس جودة.

(QUALITY ENGINEER) – أخصائي إدارة المواهب.

(TALENT MANAGEMENT SPECIALIST) – مدير ضمان الجودة.

(QUALITY ASSURANCE MANAGER) – مدير التطبيقات المؤسسية.

(ENTERPRISE APPLICATIONS MANAGER) – مهندس مبيعات.

(SALES ENGINEER) – أخصائي العقود.

(CONTRACT SPECIALIST) – مدير الأداء المؤسسي.

(CORPORATE PERFORMANCE MANAGER) – مساعد إداري.

(ADMINISTRATIVE ASSISTANT) – أخصائي قانوني.

(LEGAL SPECIALIST) – أخصائي سلسلة الإمداد.

(SUPPLY CHAIN SPECIALIST) – أخصائي أداء الشركات.

(CORPORATE PERFORMANCE SPECIALIST) – مهندس كيميائي.

(CHEMICAL ENGINEER) – مهندس ميكانيكي.

(MECHANICAL ENGINEER) – مهندس إلكترونيات.

(ELECTRONICS ENGINEER) – مهندس مشتريات.

(PROCUREMENT ENGINEER) – فني تصنيع (إلكترونيات).

(MANUFACTURING TECHNICIAN (ELECTRONICS)) – فني تصنيع (ميكانيكي).

(MANUFACTURING TECHNICIAN (MECHANICAL)) * بالإضافة لوظائف أخرى في عدة مجالات.

* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) عبر الموقع الرسمي؛ حسب الاكتفاء. المزايا المتاحة – رواتب منافسة.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– التدريب المهني والتطوير المستمر​.

– مكافأة تعيين للخريجين الجدد.

– الزيادة السنوية بناءً على تقييم الأداء.

– عضوية مدعومة في النوادي الرياضية.

– التأمين الصحي (بما في ذلك الأسرة و الوالدان).

– المساعدة المالية للراغبين في الزواج. رابط التقديم: – للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم (عبر موقع الشركة الرسمي) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).