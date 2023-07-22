70 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية

الوظائف الشاغرة:
– أخصائي اتصالات.
(COMMUNICATION SPECIALIST)
– محاسب الحسابات الدائنة.
(ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTANT)
– مدير التخطيط المالي.
(FINANCIAL PLANNING MANAGER)
– محاسب أول الأصول الثابتة.
(FIXED ASSET SENIOR ACCOUNTANT)
– مهندس كهربائي.
(ELECTRICAL ENGINEERING)
– مدير التكاليف.
(COSTING DIRECTOR)
– رجل أمن.
– مدير التسويق.
(MARKETING MANAGER)
– سائقين.
– مساعد محاسب.
(ACCOUNTANT ASSISTANT)
– أخصائي أول التميز المؤسسي.
(G – ORGANIZATIONAL EXCELLENCE SENIOR SPECIALIST)
– مهندس كمبيوتر.
(COMPUTER ENGINEER)
– مهندس برمجيات.
(SOFTWARE ENGINEER)
– محلل بيانات.
(DATA ANALYST)
– أخصائي الأمن السيبراني (الحوكمة ، المخاطر ، الامتثال).
(CYBER SECURITY SPECIALIST (GOVERNANCE, RISK, COMPLIANCE))
– مسؤول أول لنظم.
(SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR)
– أخصائي فعاليات ومناسبات.
– أخصائي مراسم وبروتوكلات.
– أخصائي التميز المؤسسي.
(ORGANIZATIONAL EXCELLENCE SPECIALIST)
– أخصائي عمليات الموارد البشرية.
(HR OPERATIONS SPECIALIST)
– مهندس نظم.
(SYSTEM ENGINEER)
– مهندس شبكات.
(NETWORK ENGINEER)
– فني دعم فني.
(TECHNICAL SUPPORT TECHNICIAN)
– محلل بيانات.
(DATA ANALYST)
– فيزيائي.
(PHYSICIST)
– أخصائي التطوير التنظيمي.
(ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT SPECIALIST)
– فني كيميائي.
(CHEMICAL TECHNICIAN)
– أخصائي نظم المعلومات.
(INFORMATION SYSTEM SPECIALIST)
– كيميائي.
(CHEMIST)
– فني صيانة ميكانيكية.
(MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN)
– مهندس تقنيات ميكانيكية.
(MECHANICAL ENGINEER TECHNOLOGY)
– أخصائي علوم الكمبيوتر.
(COMPUTER SCIENCE SPECIALIST)
– منسق المستودعات.
(WAREHOUSE COORDINATOR)
– فني كهربائي.
(ELECTRICAL TECHNICIAN)
– مهندس كيميائي.
(CHEMICAL ENGINEER)
– أخصائي الموارد البشرية.
(HR SPECIALIST)
– سكرتير تنفيذي.
(EXECUTIVE SECRETARY)
– أخصائي تقنية المعلومات.
(INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST)
– فني تصنيع.
(MANUFACTURING TECHNICIAN)
– فني إلكترونيات.
(ELECTRONICS TECHNICIAN)
– فني إنتاج.
(PRODUCTION TECHNICIAN)
– مهندس إلكترونيات واتصالات.
(ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEER)
– مهندس ميكانيكي.
(MECHANICAL ENGINEER)
– مهندس المنتج.
(PRODUCT ENGINEER)
– مهندس مشروع.
(PROJECT ENGINEER)
– أخصائي تسويق.
(MARKETING SPECIALIST)
– أخصائي الشبكات.
(NETWORK SPECIALIST)
– أخصائي الرواتب.
(PAYROLL SPECIALIST)
– مدقق داخلي.
(INTERNAL AUDITOR)
– أخصائي الابتكار وإدارة المعرفة.
(INNOVATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT SPECIALIST)
– محاسب أول.
(SENIOR ACCOUNTANT)
– موظف خدمة عملاء.
(CALL CENTER)
– فني سلامة.
(SAFETY TECHNICIAN)
– مهندس اختبار الالكترونيات.
(TEST ELECTRONICS ENGINEER (HW))
– مهندس جودة.
(QUALITY ENGINEER)
– أخصائي إدارة المواهب.
(TALENT MANAGEMENT SPECIALIST)
– مدير ضمان الجودة.
(QUALITY ASSURANCE MANAGER)
– مدير التطبيقات المؤسسية.
(ENTERPRISE APPLICATIONS MANAGER)
– مهندس مبيعات.
(SALES ENGINEER)
– أخصائي العقود.
(CONTRACT SPECIALIST)
– مدير الأداء المؤسسي.
(CORPORATE PERFORMANCE MANAGER)
– مساعد إداري.
(ADMINISTRATIVE ASSISTANT)
– أخصائي قانوني.
(LEGAL SPECIALIST)
– أخصائي سلسلة الإمداد.
(SUPPLY CHAIN SPECIALIST)
– أخصائي أداء الشركات.
(CORPORATE PERFORMANCE SPECIALIST)
– مهندس كيميائي.
(CHEMICAL ENGINEER)
– مهندس ميكانيكي.
(MECHANICAL ENGINEER)
– مهندس إلكترونيات.
(ELECTRONICS ENGINEER)
– مهندس مشتريات.
(PROCUREMENT ENGINEER)
– فني تصنيع (إلكترونيات).
(MANUFACTURING TECHNICIAN (ELECTRONICS))
– فني تصنيع (ميكانيكي).
(MANUFACTURING TECHNICIAN (MECHANICAL))
* بالإضافة لوظائف أخرى في عدة مجالات.
* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) عبر الموقع الرسمي؛ حسب الاكتفاء.
المزايا المتاحة
– رواتب منافسة.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– التدريب المهني والتطوير المستمر.
– مكافأة تعيين للخريجين الجدد.
– الزيادة السنوية بناءً على تقييم الأداء.
– عضوية مدعومة في النوادي الرياضية.
– التأمين الصحي (بما في ذلك الأسرة و الوالدان).
– المساعدة المالية للراغبين في الزواج.
رابط التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم (عبر موقع الشركة الرسمي) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).