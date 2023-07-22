Icon

الحج والعمرة: 6 خدمات نقل إلزامية على شركات ومؤسسات العمرة Icon لقطات من توقيع صالح العمري للاتحاد حتى 2026 Icon صالح العمري اتحادي رسميًا Icon طائرات السعودية تحلق في أجواء 4 قارات وتنقل 13.7 مليون مسافر Icon طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا Icon 70 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية Icon المجحم: الدوري السعودي سيكون الأفضل والأقوى Icon الوطنية للإسكان تُسلم 17.7 ألف وحدة سكنية Icon لوكاكو يحسم موقفه من عرض الهلال الثالث Icon نصائح للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي بالصيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في الرياض وجدة والخرج

70 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
70 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، عن توفر أكثر من (70 وظيفة) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف التخصصات، في (الرياض، جدة، الخرج)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– أخصائي اتصالات.
(COMMUNICATION SPECIALIST)

قد يهمّك أيضاً
انطلاق فعاليات الموسم الرابع لمهرجان العنب والفواكه الموسمية بعسير

انطلاق فعاليات الموسم الرابع لمهرجان العنب والفواكه الموسمية بعسير

ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات منذ إنشائه

ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات منذ إنشائه

– محاسب الحسابات الدائنة.
(ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTANT)

– مدير التخطيط المالي.
(FINANCIAL PLANNING MANAGER)

– محاسب أول الأصول الثابتة.

(FIXED ASSET SENIOR ACCOUNTANT)

– مهندس كهربائي.
(ELECTRICAL ENGINEERING)

– مدير التكاليف.
(COSTING DIRECTOR)

– رجل أمن.

– مدير التسويق.
(MARKETING MANAGER)

– سائقين.

– مساعد محاسب.
(ACCOUNTANT ASSISTANT)

– أخصائي أول التميز المؤسسي.
(G – ORGANIZATIONAL EXCELLENCE SENIOR SPECIALIST)

– مهندس كمبيوتر.
(COMPUTER ENGINEER)

– مهندس برمجيات.
(SOFTWARE ENGINEER)

– محلل بيانات.
(DATA ANALYST)

– أخصائي الأمن السيبراني (الحوكمة ، المخاطر ، الامتثال).
(CYBER SECURITY SPECIALIST (GOVERNANCE, RISK, COMPLIANCE))

– مسؤول أول لنظم.
(SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR)

– أخصائي فعاليات ومناسبات.

– أخصائي مراسم وبروتوكلات.

– أخصائي التميز المؤسسي.
(ORGANIZATIONAL EXCELLENCE SPECIALIST)

– أخصائي عمليات الموارد البشرية.
(HR OPERATIONS SPECIALIST)

– مهندس نظم.
(SYSTEM ENGINEER)

– مهندس شبكات.
(NETWORK ENGINEER)

– فني دعم فني.
(TECHNICAL SUPPORT TECHNICIAN)

– محلل بيانات.
(DATA ANALYST)

– فيزيائي.
(PHYSICIST)

– أخصائي التطوير التنظيمي.
(ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT SPECIALIST)

– فني كيميائي.
(CHEMICAL TECHNICIAN)

– أخصائي نظم المعلومات.
(INFORMATION SYSTEM SPECIALIST)

– كيميائي.
(CHEMIST)

– فني صيانة ميكانيكية.
(MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN)

– مهندس تقنيات ميكانيكية.
(MECHANICAL ENGINEER TECHNOLOGY)

– أخصائي علوم الكمبيوتر.

(COMPUTER SCIENCE SPECIALIST)

– منسق المستودعات.
(WAREHOUSE COORDINATOR)

– فني كهربائي.
(ELECTRICAL TECHNICIAN)

– مهندس كيميائي.
(CHEMICAL ENGINEER)

– أخصائي الموارد البشرية.
(HR SPECIALIST)

– سكرتير تنفيذي.
(EXECUTIVE SECRETARY)

– أخصائي تقنية المعلومات.
(INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST)

– فني تصنيع.
(MANUFACTURING TECHNICIAN)

– فني إلكترونيات.
(ELECTRONICS TECHNICIAN)

– فني إنتاج.
(PRODUCTION TECHNICIAN)

– مهندس إلكترونيات واتصالات.

(ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEER)

– مهندس ميكانيكي.
(MECHANICAL ENGINEER)

– مهندس المنتج.
(PRODUCT ENGINEER)

– مهندس مشروع.
(PROJECT ENGINEER)

– أخصائي تسويق.
(MARKETING SPECIALIST)

– أخصائي الشبكات.
(NETWORK SPECIALIST)

– أخصائي الرواتب.
(PAYROLL SPECIALIST)

– مدقق داخلي.
(INTERNAL AUDITOR)

– أخصائي الابتكار وإدارة المعرفة.
(INNOVATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT SPECIALIST)

– محاسب أول.
(SENIOR ACCOUNTANT)

– موظف خدمة عملاء.
(CALL CENTER)

– فني سلامة.
(SAFETY TECHNICIAN)

– مهندس اختبار الالكترونيات.
(TEST ELECTRONICS ENGINEER (HW))

– مهندس جودة.
(QUALITY ENGINEER)

– أخصائي إدارة المواهب.
(TALENT MANAGEMENT SPECIALIST)

– مدير ضمان الجودة.
(QUALITY ASSURANCE MANAGER)

– مدير التطبيقات المؤسسية.
(ENTERPRISE APPLICATIONS MANAGER)

– مهندس مبيعات.
(SALES ENGINEER)

– أخصائي العقود.
(CONTRACT SPECIALIST)

– مدير الأداء المؤسسي.
(CORPORATE PERFORMANCE MANAGER)

– مساعد إداري.
(ADMINISTRATIVE ASSISTANT)

– أخصائي قانوني.
(LEGAL SPECIALIST)

– أخصائي سلسلة الإمداد.
(SUPPLY CHAIN SPECIALIST)

– أخصائي أداء الشركات.
(CORPORATE PERFORMANCE SPECIALIST)

– مهندس كيميائي.
(CHEMICAL ENGINEER)

– مهندس ميكانيكي.
(MECHANICAL ENGINEER)

– مهندس إلكترونيات.
(ELECTRONICS ENGINEER)

– مهندس مشتريات.
(PROCUREMENT ENGINEER)

– فني تصنيع (إلكترونيات).
(MANUFACTURING TECHNICIAN (ELECTRONICS))

– فني تصنيع (ميكانيكي).
(MANUFACTURING TECHNICIAN (MECHANICAL))

* بالإضافة لوظائف أخرى في عدة مجالات.

* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) عبر الموقع الرسمي؛ حسب الاكتفاء.

المزايا المتاحة

– رواتب منافسة.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– التدريب المهني والتطوير المستمر​.
– مكافأة تعيين للخريجين الجدد.
– الزيادة السنوية بناءً على تقييم الأداء.
– عضوية مدعومة في النوادي الرياضية.
– التأمين الصحي (بما في ذلك الأسرة و الوالدان).
– المساعدة المالية للراغبين في الزواج.

رابط التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم (عبر موقع الشركة الرسمي) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار