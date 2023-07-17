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مع إدخال أكثر من 15 طنًا لصالة البيع

700 ألف شجرة في طبرجل تنتج 6500 طن من الفاكهة سنويًا

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
700 ألف شجرة في طبرجل تنتج 6500 طن من الفاكهة سنويًا
المواطن - واس

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بدأ مزارعو منطقة الجوف والشركات الزراعية عرض وتسويق إنتاجهم في مهرجان الفاكهة في محافظة طبرجل، الذي انطلق برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة بمحافظة طبرجل.

وكشف رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان مساعد الشراري عن مشاركة 32 منتجاً وشركة زراعية بدأوا تسويق إنتاجهم من الفواكه في المهرجان، حيث سجلت صالة المزارعين إدخال أكثر من 15 طناً من الفاكهة لصالة البيع وتسويقها، منها منتجات التين والخوخ والتفاح والتوت والكمثرى واللوز وثمار المصع البري الشبيه للرمان.

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صفقات تجارية

وحول الصفقات التجارية أوضح الشراري أن المهرجان بدأ يشهد صفقات تجارية بين المزارعين بلغت في يومها الأول 300 ألف ريال للإنتاج الزراعي من الفاكهة منها صفقات تجارية خاصة باللوز ، الذي يبدأ إنتاجه بعد قرابة أسبوع.

ويعد المهرجان المنظم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف نافذةً تسويقية للمزارعين والمنتجين والشراكات الزراعية لمختلف أنواع الفاكهة التي تشتهر بها المنطقة وتنتج عبر صغار المزارعين والمشاريع الزراعية بمحافظة طبرجل.

ويصاحبه أجنحة مختلفة منها خيمة العارضين والمنتجات الزراعية وجناح الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ومشاركة 60 أسرة منتجة في الصناعات التحويلية من الفاكهة والحرف اليدوية والأجنحة الحكومية والمسرح الذي تنظم على خشبته فعاليات ثقافة وترفيهية للأسرة والطفل.

إنتاج زراعي

وتحظى محافظة طبرجل بمنطقة الجوف بإنتاج زراعي وفير، ووفقاً للإحصائية الصادرة عن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة فقد بلغ عدد أشجار الفاكهة 707850 شجرة من العنب والخوخ والتين والبرقوق والفستق الحلبي واللوز والمشمش وكعب الغزال والرمان وتنتج 6500 طن سنوياً، تتوزع بين إنتاج العنب عبر 212860 شجرة بما يزيد عن 3127 طناً، والخوخ عبر 229300 شجرة تنتج 864 طناً، وكعب الغزال عبر 33200 شجرة تنتج سنوياً 670 طناً، والمشمش عبر 19000 شجرة تنتج سنوياً 200 طن، والبرقوق عبر 10200 شجرة وتنتج سنوياً 47 طناً، والتين عبر 7050 شجرة بإنتاج يبلغ 165 طناً، واللوز عبر 132800 وينتج منه سنوياً 114 طناً، والرمان عبر 4020 شجرة وتنتج سنوياً 114 طناً، والفستق الحلبي عبر 22000 شجرة وتنتج 150 طناً ويعتبر 50% منه في طور الإنتاج.

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