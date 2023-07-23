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بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين 801.325 طنًا

75 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
75 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي
المواطن - واس

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صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

حسابات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (75,560,440) ريالًا، وذلك لكمية (42,792) طنًا، لعدد (132) مزارعًا, تتضمن (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (941.892.547) ريالًا، وذلك لكمية (536.935) طنًا، لعدد (1733) مزارعًا.

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يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (801,325) طنًا، لـ (2672) مزارعًا.

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