75 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

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صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (75,560,440) ريالًا، وذلك لكمية (42,792) طنًا، لعدد (132) مزارعًا, تتضمن (20) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (941.892.547) ريالًا، وذلك لكمية (536.935) طنًا، لعدد (1733) مزارعًا.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (801,325) طنًا، لـ (2672) مزارعًا.