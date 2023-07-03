التزييف العميق أخطر أشكال الذكاء الاصطناعي الأهلي يُنهي صفقة فيرمينو أكثر من 2 مليون كمامة تم توزيعها داخل المسجد الحرام خلال موسم الحج صورة لفتاة فرنسية تسرق كمية كبيرة من الملابس بأحد المتاجر لقطات من توقيع ستيفن جيرارد لـ الاتفاق حتى 2025 فلسطين تعلق الاتصال والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على موضي بنت محمد بن سعود الكبير 751 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها للحجاج في المشاعر المقدسة شرط أساسي لرد مبلغ المخالفة المرورية بعد الاعتراض عليه الجماهير تترقب وجهة ويلفريد زاها
بلغ إجمالي حجم السلع التموينية التي أشرفت وزارة التجارة على تصعيدها إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444 هجرية 751 مليون و655 ألف سلعة تموينية.
تصدرت السلع الأكثر استهلاكًا المرطبات بإجمالي 406 عبوات ألبان وعصائر، تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 207 ملايين عبوة، جاءت بعد ذلك المخبوزات بأكثر من 128 مليون رغيف خبز، في حين بلغ إجمالي الوجبات الجاهزة أكثر من 7 ملايين وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين قالب ثلج.
جاء ذلك ضمن خطة التجارة لضمان الوفرة التموينية لضيوف الرحمن طوال موسم الحج حيث صرحت لأكثر من 700 شاحنة نقل ترددي تزود منافذ البيع في المشاعر بالسلع والمنتجات الأساسية لضيوف الرحمن.
وتتولى الفرق الرقابية الميدانية للوزارة طوال موسم الحج مهام التحقق من وفرة المخزون في الأسواق ومنافذ البيع والمستودعات، إلى جانب الرقابة على المنشآت التجارية والمباسط في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.