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الفرق الرقابية تولت مهام التحقق من وفرة المخزون في الأسواق

751 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها للحجاج في المشاعر المقدسة

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
751 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها للحجاج في المشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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بلغ إجمالي حجم السلع التموينية التي أشرفت وزارة التجارة على تصعيدها إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444 هجرية 751 مليون و655 ألف سلعة تموينية.

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السلع الاكثر استهلاكا

تصدرت السلع الأكثر استهلاكًا المرطبات بإجمالي 406 عبوات ألبان وعصائر، تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 207 ملايين عبوة، جاءت بعد ذلك المخبوزات بأكثر من 128 مليون رغيف خبز، في حين بلغ إجمالي الوجبات الجاهزة أكثر من 7 ملايين وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين قالب ثلج.

700 شاحنة

جاء ذلك ضمن خطة التجارة لضمان الوفرة التموينية لضيوف الرحمن طوال موسم الحج حيث صرحت لأكثر من 700 شاحنة نقل ترددي تزود منافذ البيع في المشاعر بالسلع والمنتجات الأساسية لضيوف الرحمن.

الفرق الرقابية

وتتولى الفرق الرقابية الميدانية للوزارة طوال موسم الحج مهام التحقق من وفرة المخزون في الأسواق ومنافذ البيع والمستودعات، إلى جانب الرقابة على المنشآت التجارية والمباسط في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

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