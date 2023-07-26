77 مصابًا جراء تصادم حافلتين بجنوب إفريقيا

لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11% سبب صادم وراء طوابير بعض المطاعم والمقاهي بالسعودية إلغاء عقوبة الإعدام في غانا
قالت وسائل إعلام محلية: إن سلطات النقل بجنوب إفريقيا أعلنت الثلاثاء عن إصابة 77 شخصًا جراء تصادم حافلتين بالعاصمة جوهانسبرج.
وأفادت شبكة إيه بي سي الأمريكية، بأن حافلة تتبع جامعة جوهانسبرج اصطدمت بحافلة أخرى بالقرب من الجامعة، مضيفة أن خمسة من المصابين يرقدون في حالة خطيرة في المستشفى.
وأضافت سلطات الشرطة أنها ستحقق في الحادث بشبهة الإهمال أثناء القيادة؛ نظرًا لعدد المصابين الكبير، لافتة إلى أن سبب الحادث لم يتضح بعد.