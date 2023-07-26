77 مصابًا جراء تصادم حافلتين بجنوب إفريقيا

قالت وسائل إعلام محلية: إن سلطات النقل بجنوب إفريقيا أعلنت الثلاثاء عن إصابة 77 شخصًا جراء تصادم حافلتين بالعاصمة جوهانسبرج.

وأفادت شبكة إيه بي سي الأمريكية، بأن حافلة تتبع جامعة جوهانسبرج اصطدمت بحافلة أخرى بالقرب من الجامعة، مضيفة أن خمسة من المصابين يرقدون في حالة خطيرة في المستشفى.

وأضافت سلطات الشرطة أنها ستحقق في الحادث بشبهة الإهمال أثناء القيادة؛ نظرًا لعدد المصابين الكبير، لافتة إلى أن سبب الحادث لم يتضح بعد.