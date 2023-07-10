77 % من المواطنين يرغبون بالتطوع في الحج

أكد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، خلال استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام عن مرئيات المواطنين حيال موسم حج هذا العام، أن 77 % أبدو رغبتهم القوية في التطوع لخدمة الحجاج (أو تطوع أحد أبنائهم)، فيما أفاد 16 % أنهم يرغبون بذلك بدرجة متوسطة.

نتائج الاستطلاع

وأشار الاستطلاع، الذي شارك فيه 1125 فرداً من الجنسين بلغت نسبة الذكور منهم 66% ونسبة الإناث 34%، إلى أن 35 % من المشاركين أوضحوا أن أكثر لفتت انتباههم من صور الحج كانت صور أفراد الأمن وهم يقدمون المساعدات الشخصية للمرضى والعجزة من الحجاج، فيما اختار 19 % صور التنظيم وإدارة الحشود كأفضل الصور، وحلت صور المتطوعين ثالثاً باختيار 17 % من أفراد العينة؛ وجاءت صور الحجاج وهم يعبرون عن مشاعرهم والرعاية الصحية للحجاج وكبار المسؤولين وهم باللباس الميداني كآخر اختيارات العينة.

وأذن بالناس

ومن خلال الهويتين الإعلاميتين لحج هذا العام، “بسلام آمنين” و “أذن بالناس”، فقد وجه مركز رأي سؤال للعينة عن أيهما يفضلون، هوية إعلامية واحدة للحج، أم هويتان؟ أكد 57 % أنهم يفضلون هوية واحدة وعبر 43 % عن تفضيلهم للهويتين.