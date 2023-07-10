Icon

سبب دفع جماهير الأهلي للمطالبة برحيل عمر السومة Icon 77 % من المواطنين يرغبون بالتطوع في الحج Icon 8 نصائح سهلة للتخلص من السمنة Icon بدء التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024 بالتخصصات الصحية Icon أمطار متوسطة على الطائف وميسان حتى الـ 8 مساءً Icon 100 مليون دولار شرط انتقال بيرناردو سيلفا إلى الهلال Icon الجوازات: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر لدول الخليج Icon مدني الجبيل يخمد حريقًا في مخلفات صناعية Icon أبرز أرقام موسى ماريغا مع الهلال Icon تكرار جريمة الاحتيال المالي يستوجب تشديد العقوبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
57 % يفضلون هوية واحدة

77 % من المواطنين يرغبون بالتطوع في الحج

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
77 % من المواطنين يرغبون بالتطوع في الحج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، خلال استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام عن مرئيات المواطنين حيال موسم حج هذا العام، أن 77 % أبدو رغبتهم القوية في التطوع لخدمة الحجاج (أو تطوع أحد أبنائهم)، فيما أفاد 16 % أنهم يرغبون بذلك بدرجة متوسطة.

نتائج الاستطلاع

وأشار الاستطلاع، الذي شارك فيه 1125 فرداً من الجنسين بلغت نسبة الذكور منهم 66% ونسبة الإناث 34%، إلى أن 35 % من المشاركين أوضحوا أن أكثر لفتت انتباههم من صور الحج كانت صور أفراد الأمن وهم يقدمون المساعدات الشخصية للمرضى والعجزة من الحجاج، فيما اختار 19 % صور التنظيم وإدارة الحشود كأفضل الصور، وحلت صور المتطوعين ثالثاً باختيار 17 % من أفراد العينة؛ وجاءت صور الحجاج وهم يعبرون عن مشاعرهم والرعاية الصحية للحجاج وكبار المسؤولين وهم باللباس الميداني كآخر اختيارات العينة.

قد يهمّك أيضاً
الأردن تعتقل أكثر من 1000 من تجار ومروجي المخدرات

الأردن تعتقل أكثر من 1000 من تجار ومروجي المخدرات

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج

وأذن بالناس

ومن خلال الهويتين الإعلاميتين لحج هذا العام، “بسلام آمنين” و “أذن بالناس”، فقد وجه مركز رأي سؤال للعينة عن أيهما يفضلون، هوية إعلامية واحدة للحج، أم هويتان؟ أكد 57 % أنهم يفضلون هوية واحدة وعبر 43 % عن تفضيلهم للهويتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم