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8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة أهمية تواجد 8 أشياء مهمة داخل سيارتك للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه.

وأوضحت الصحة عبر حسابها في تويتر “عش بصحة” أن هناك 8 أشياء يجب الالتزام بوضعهم في السيارة كالتالي:

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8 أشياء مهمة في السيارة

– المظلة

– مقعد الأطفال

– عجلة احتياطية

– سلامة حزام الأمان

– التأمين والبطائق القانونية

– عدة إسعافات أولية

– النظارات الشمسية والطبية

– أدوات الإصلاح والصيانة

 

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