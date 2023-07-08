8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً

أكدت وزارة الصحة أهمية تواجد 8 أشياء مهمة داخل سيارتك للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه.

وأوضحت الصحة عبر حسابها في تويتر “عش بصحة” أن هناك 8 أشياء يجب الالتزام بوضعهم في السيارة كالتالي:

8 أشياء مهمة في السيارة

– المظلة

– مقعد الأطفال

– عجلة احتياطية

– سلامة حزام الأمان

– التأمين والبطائق القانونية

– عدة إسعافات أولية

– النظارات الشمسية والطبية

– أدوات الإصلاح والصيانة