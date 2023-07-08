ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 444 مليون ريال 8 أشياء احرص على وجودها في سيارتك دائماً دورة استثنائية لـ التعاون الإسلامي بشأن تكرار تدنيس المصحف بالسويد والدنمارك وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي السعودية تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات الإمارات: نتضامن مع السعودية ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم
أكدت وزارة الصحة أهمية تواجد 8 أشياء مهمة داخل سيارتك للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه.
وأوضحت الصحة عبر حسابها في تويتر “عش بصحة” أن هناك 8 أشياء يجب الالتزام بوضعهم في السيارة كالتالي:
– المظلة
– مقعد الأطفال
– عجلة احتياطية
– سلامة حزام الأمان
– التأمين والبطائق القانونية
– عدة إسعافات أولية
– النظارات الشمسية والطبية
– أدوات الإصلاح والصيانة