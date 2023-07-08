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أكثر من 60 بالمئة تقل أعمارهم عن 14

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير صادر عن منظمة غير حكومية، أن البرازيل سجلت أكثر من ثماني حالات اغتصاب في الساعة، سنة 2022، وهو مستوى قياسي، مع أكثر من 60 في المئة من الضحايا تقل أعمارهم عن 14.

70 بالمئة في منازل الضحايا

وأكد المنتدى البرازيلي للأمن العام، أنه تم الإبلاغ العام الماضي عن 74 ألفاً و930 حالة اغتصاب في البلاد التي تعدّ 200 مليون نسمة، بزيادة مقدارها 8,2 في المئة عن عام 2021.

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وبحسب البيانات التي جُمعت من سجلات الشرطة ووثائق رسمية أخرى، كان أكثر من 10 في المئة من الضحايا بأعمار تقل عن أربع سنوات.

ووفقًا للتقرير، فإن ما يقرب من 70 في المئة من حالات الاغتصاب حدثت في منازل الضحايا.

الوضع أسوأ

وذكرت منسقة المنتدى جوليانا مارتينز “خلال جائحة كوفيد-19، ظلت المدارس مغلقة لفترة طويلة، وبقي الضحايا تحت سقف واحد طوال الوقت مع مهاجميهم. ومع إعادة فتح المدارس، زاد عدد الشكاوى”.

وأردفت: عدد كبير من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنه، لذا فمن المحتمل جدًا أن يكون الوضع أسوأ مما تظهره البيانات، وفقًا لفرانس برس.

اغتصاب
محاولة اغتصاب

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن هناك 1437 حالة قتل لنساء في عام 2022، بزيادة مقدارها 6,1 في المئة عن عام 2021، و 245 ألفاً و713 حالة عنف أسري، بزيادة 2,9 في المئة.

 

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