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دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور

8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور نشر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، والتي تتم دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة

وقالت إدارة المرور عبر فيديوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، إن خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة تتمثل في:

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  • تسجيل الدخول عن طريق منصة أبشر من المتصفح.
  • اختيار المركبات (خدمات).
  • اختيار إدارة المركبات.
  • اختيار المركبة المعنية.
  • اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب.
  • سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
  • التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.
  • مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

تطبيق ارتح

يذكر أن تطبيق ارتح يهدف إلى تسهيل إجراءات الصيانة والإصلاح من خلال رفع مستوى الثقة بين مالك المركبة والورش، عبر أتمتة جميع خدماتهم المتعقلة بالصيانة والإصلاح وتوفير طرق دفع معتمدة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الورش للمستفيد النهائي لرفع جودة الخدمات.

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