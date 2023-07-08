كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر طبيب افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر جوجل مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل التجارة بين الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو إصبع مقطوعة على مكتب ماكرون تثير رعبًا في الإليزيه وزير الثقافة: السعودية تستعد لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الأفلام فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
أعادت الإدارة العامة للمرور نشر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، والتي تتم دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
وقالت إدارة المرور عبر فيديوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، إن خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة تتمثل في:
يذكر أن تطبيق ارتح يهدف إلى تسهيل إجراءات الصيانة والإصلاح من خلال رفع مستوى الثقة بين مالك المركبة والورش، عبر أتمتة جميع خدماتهم المتعقلة بالصيانة والإصلاح وتوفير طرق دفع معتمدة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الورش للمستفيد النهائي لرفع جودة الخدمات.
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/0yAt2MNJm6
— المرور السعودي (@eMoroor) July 13, 2023