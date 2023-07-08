8 مساعدات لـ السديس لتمكين المرأة وتحقيق مستهدفات الرؤية

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارات بتكليف ٨ مساعدات للرئيس العام في مختلف القطاعات في رئاسة الحرمين وفق مستهدفات الرؤية 2030، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، بتوفير أفضل الخدمات وتوفير بيئة عمل مناسبة تتناسب مع ما تشهده المملكة من تطور وازدهار، في سلسلة من القرارات التي تعد الأضخم في تاريخ رئاسة الحرمين لتمكين المرأة.

تمكين المرأة

وقال الرئيس العام: إن هذه القرارات تأتي في إطار تعظيم وتمكين المرأة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين لقاصدات المسجد الحرام، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة ولإثراء تجربة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتمكين المرأة في جوانب الاستشارات الشرعية، وفق ما جاء في الكتاب والسنة وبما يتناسب مع ظروف النساء، ويحقق توجهات المملكة في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وتابع السديس قائلًا: رئاسة الحرمين الشريفين تعتز بدورها في مجال تمكين المرأة من المناصب القيادية وتؤمن رئاسة الحرمين في رسالتها بضرورة تمكين المرأة؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، وسابقت عجلة الزمن التطويرية لزيادة الإنتاجية في العمل المؤسسي للرئاسة.

قرارات التكليف

وفقًا للقرارات تم تكليف كلٍّ من الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون الاستشارية الشرعية النسائية، والدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارًا للشؤون التطويرية النسائية ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية، والدكتورة نورة بنت هليل الذويبي مساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، والدكتورة عبير بنت محمد الجفير مساعدًا للرئيس العام للشؤون التوجيهية والاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، والدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي، والدكتورة أمل بنت محمد الثنيان مساعدًا للرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية في المسجد النبوي، والأستاذة سارة بنت مقبل الحيسوني مساعدًا للرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية والتطويرية النسائية في المسجد النبوي، والأستاذة فوزية بنت عاقل السهلي مساعدًا للرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية النسائية في المسجد النبوي.