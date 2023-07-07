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تقل واحدة منهما سياحًا

80 جريحًا في تصادم حافلتين بنيويورك

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
80 جريحًا في تصادم حافلتين بنيويورك
المواطن - فريق التحرير

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تسبب تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحًا، مساء الخميس، في حي مانهاتن بنيويورك في جرح أكثر من ثمانين شخصًا، نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

تفاصيل الحادث في نيويورك

وذكر كيفن مورفي، نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 19,00 (23,00 ت.غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

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ووثقت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

وبحسب بول هوبر، نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء، فإن “الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو”.

وأردف: “نقلنا 18 مريضًا” إلى المستشفى، موضحًا أن أيًّا من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وأضاف أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

واختتم أن “عددًا كبيرًا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضًا”.

 

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