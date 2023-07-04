813 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة لا تتطلب خبرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 1021 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى للرجال والنساء.
ومن ضمن هذه الوظائف التي أعلنت عنها الخدمات الطبية 813 وظيفة لا تتطلب الخبرة فيفي كافة مناطق السعودية (الوسطى، الغربية، الشرقية، الجنوبية، الشمالية).
وبشأن مجالات التوظيف فتتضمن:
– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف صحية
– الرياض
– جدة
– الشرقية
– المدينة المنورة
– الطائف
– خميس مشيط
– تبوك
– جازان
– الجبيل
– شرورة
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
يمكنكم التقديم عبر الرابط التالي (هنا).