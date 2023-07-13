87 ألف سيارة صينية تدخل السعودية في 5 أشهر وحل مشاكلها مع الوقت

كشفت الخبيرة في مجال السيارات سمارا الغامدي، حجم السيارات الصينية التي تم استيرادها في السعودية خلال الفترة الماضية، موضحة أن مشكلات السيارات الصينية تُحل مع الوقت ومبيعاتها سترتفع.

استيراد السيارات الصينية

وقالت الغامدي خلال لقائها مع برنامج نشرة الرابعة على قناة العربية: إن السعودية تحتل المرتبة السادسة عالميًّا في استيراد السيارات الصينية وخلال 5 أشهر ماضية دخل 87 ألف سيارة صينية للسعودية.

خدمات ما بعد البيع

ولفتت المهتمة بعالم السيارات وتكنولوجيا التنقل الحديث، إلى أن هناك بعض الشركات تقصر في خدمات ما بعد البيع وهناك بعض الشكوى من قطع الغيار لكن هذه مشكلات قابلة للحل وليست نهائية.