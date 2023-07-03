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إجمالي الخدمات 1275 خدمة

888 مستفيدًا من خدمات المودة خلال عيد الأضحى المبارك

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
888 مستفيدًا من خدمات المودة خلال عيد الأضحى المبارك
المواطن - فريق التحرير

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واصلت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أعمالها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقدمت خدماتها عبر مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ومركز الحماية الأسرية واستفاد منها 888 مستفيدًا ومستفيدة، فيما بلغ إجمالي الخدمات 1275 خدمة.

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تفاصيل الخدمات المقدمة

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية المودة، المهندس فيصل سيف الدين السمنودي، أن الجمعية استمرت في تقديم خدمات الزيارة والتسليم واستقبال ومباشرة بلاغات مركز الحماية الأسرية، وبلغت نسبة الاستلام والتسليم 92% من إجمالي الخدمات التي قدمها مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، فيما بلغت نسبة تمكين الزيارة 8%، وبلغت نسبة الرجال المستفيدين 75% و25% من السيدات.

201 بلاغ

وأضاف السمنودي، أن الجمعية باشرت 201 بلاغ عبر مركز الحماية الأسرية، وتم تقديم 470 خدمة لمستفيدي المركز خلال فترة العيد، وبلغت نسبة البلاغات التي باشرتها الجمعية من محافظة جدة 35%، يليها محافظة مكة المكرمة بنسبة 21%، وبلغ نسبة السيدات من لمستفيدات 38%، وبلغ نسبة إجمالي المستفيدين 28% والأطفال 34%.

ونوه السمنودي أن الجمعية حريصة على تقديم خدماتها التي من شأنها المساهمة في استقرار الأسرة وتوفير بيئة آمنة للأسرة وحمايتها ومساعدة الأسر المنفصلة وأطفالهم طوال العام وفي فترة الأعياد والمناسبات الرسمية.

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