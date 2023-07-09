9 مزادات لبيع وتصفية 86 عقارًا في 7 مدن

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 9 مزادات علنية، يوم الاثنين 10 يونيو 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 86 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 7 مناطق مختلفة في المملكة.

أماكن المزادات

ويبدأ المزاد بـ 19 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات كنان الحضوري، وسنا الرياض الإلكتروني، ووجهة الرياض الحضوري، ثم 17 عقارًا بمحافظة جدة في مزاد مراسي الإلكتروني، و13 عقارًا بمنطقة تبوك في مزاد مستقبل تبوك الحضوري، ثم 8 عقارات بمنطقة حائل في مزاد نجد الإلكتروني، و7 عقارات في منطقة المدينة المنورة في مزاد جنان طيبة، و18 عقارًا في منطقة جازان في مزاد فرسان الإلكتروني، وأخيرًا 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد مشارف القمم الإلكتروني.

مركز إنفاذ

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.