9200 قتيل مدني خلال 500 يوم من الحرب الأوكرانية

كشفت تقارير إعلامية أن الأمم المتحدة، أدانت الخسائر في صفوف المدنيين الذين سقطوا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير العام الماضي.

حصيلة القتلى

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، بأن أكثر من 9200 مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية، علمًا أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.

ولفت مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022، لكن الارتفاع بدأ مجددًا في مايو ويونيو.