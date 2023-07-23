94 وظيفة بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) توفر 94 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي علاقات.

– مسؤول علاقات.

– أخصائي مراسم.

– مسؤول خدمات خاصة.

– مسؤول تنسيق وتوثيق اجتماعات.

– مسؤول استقطاب الكفاءات.

– أخصائي تقويم أداء ومكافآت.

– مسؤول تطوير كفاءات.

– أخصائي تطوير كفاءات أول.

– أخصائي تطوير كفاءات.

– أخصائي عمليات الموارد البشرية أول.

– أخصائي عمليات الموارد البشرية.

– مسؤول عمليات الموارد البشرية.

– مسؤول تواصل داخلي.

– أخصائي تواصل داخلي أول.

.. وغيرها من الوظائف.

التخصصات:

– إدارة الأعمال.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– الإعلام.

– الإدارة العامة.

– تقنية المعلومات.

– الموارد البشرية.

– تقنية الشبكات وأنظمة التشغيل.

– علوم الحاسب.

– علوم البيانات.

– أمن المعلومات.

– الحوسبة السحابية

– هندسة البرمجيات.

– نظم المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– شبكات الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– أو ما يعادلها.

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طريقة التقديم:

– التقديم في وظائف سدايا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا