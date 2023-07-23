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94 وظيفة بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
94 وظيفة بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) توفر 94 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي علاقات.
– مسؤول علاقات.
– أخصائي مراسم.
– مسؤول خدمات خاصة.
– مسؤول تنسيق وتوثيق اجتماعات.
– مسؤول استقطاب الكفاءات.
– أخصائي تقويم أداء ومكافآت.
– مسؤول تطوير كفاءات.
– أخصائي تطوير كفاءات أول.
– أخصائي تطوير كفاءات.
– أخصائي عمليات الموارد البشرية أول.
– أخصائي عمليات الموارد البشرية.
– مسؤول عمليات الموارد البشرية.
– مسؤول تواصل داخلي.
– أخصائي تواصل داخلي أول.
.. وغيرها من الوظائف.

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التخصصات:

– إدارة الأعمال.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– الإعلام.
– الإدارة العامة.
– تقنية المعلومات.
– الموارد البشرية.
– تقنية الشبكات وأنظمة التشغيل.
– علوم الحاسب.
– علوم البيانات.
– أمن المعلومات.
– الحوسبة السحابية
– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– شبكات الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– أو ما يعادلها.

التفاصيل: اضغط هنا

طريقة التقديم:

– التقديم في وظائف سدايا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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