جوارديولا لا يمانع رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا يدعم كيليان مبابي مجمع الملك سلمان العالمي يطلق برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن أزمة غير مسبوقة تعصف بإسرائيل بعد إضراب 10 آلاف جندي فابينيو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي هاري كين يصدم توتنهام ويرسل رسالة لـ الهلال وبايرن ميونخ الفرس “نافذة” تُتَوج بكأس مهرجان الورد الطائفي
كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يمانع رحيل اللاعب الإنجليزي كايل ووكر عن صفوف السيتي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة The Mirror البريطانية أن جوارديولا أبلغ ووكر بأنه لا يمانع رحيله عن السيتي في فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام من بايرن ميونخ بضم اللاعب الإنجليزي.
وقالت شبكة Sky Sports: إن ووكر صاحب الـ 33 عامًا يرحب بالرحيل إلى بايرن ميونخ، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كثيرة من قبل المدرب بيب جوارديولا قبل نهاية الموسم الماضي.
ويرغب البايرن في دفع 15 مليون يورو إلى مانشستر سيتي لضم ووكر، حيث يرغب ووكر في أن يكون ثاني لاعب إنجليزي يمثل البايرن بعد مواطنه أوين هارجريفز.
يذكر أن ووكر كان انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في 2017 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.