جوارديولا لا يمانع رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يمانع رحيل اللاعب الإنجليزي كايل ووكر عن صفوف السيتي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة The Mirror البريطانية أن جوارديولا أبلغ ووكر بأنه لا يمانع رحيله عن السيتي في فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام من بايرن ميونخ بضم اللاعب الإنجليزي.

كايل ووكر يرحب بالانتقال لـ بايرن ميونخ

وقالت شبكة Sky Sports: إن ووكر صاحب الـ 33 عامًا يرحب بالرحيل إلى بايرن ميونخ، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كثيرة من قبل المدرب بيب جوارديولا قبل نهاية الموسم الماضي.

ويرغب البايرن في دفع 15 مليون يورو إلى مانشستر سيتي لضم ووكر، حيث يرغب ووكر في أن يكون ثاني لاعب إنجليزي يمثل البايرن بعد مواطنه أوين هارجريفز.

يذكر أن ووكر كان انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في 2017 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.