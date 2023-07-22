تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

تنطلق غداً الأحد في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطايف فعاليات الملتقى العلمي الصيفي 2023 للطلاب والطالبات في مركز الطائف.

البرامج والملتقيات العلمية الصيفية

ويأتي ذلك ضمن البرامج والملتقيات العلمية الصيفية التي أطلقتها وزارة التعليم ممثلة في وكالة البرامج التعليمية تحت شعار الصيف يجمعنا.

تنمية مهارات وقدرات الطلاب

وأوضح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف أن هذا الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية. هذا وقد اكملت إدارة تعليم الطائف‬⁩ في وقت مبكر كافة استعداداتها لانطلاقة الملتقى الصيفي .