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تمت إحالته إلى النيابة العامة

السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لوافد سوري انتحل صفة مهندس

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لوافد سوري انتحل صفة مهندس
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين أحد الوافدين في مدينة الرياض، قام بانتحال لقب مهندس في وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على اعتماد مهني.

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة حسب الاختصاص.

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وأكدت أنه صدر ضده حكم شرعي من المحكمة الجزائية يقضي بإدانته وسجنه مدة ستة أشهر وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال لمخالفته أحكام المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية.

 

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