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بعد خسارته بطولة ويمبلدون للرجال

Djokovic: ألكاراز يتفوق على فيدرر ونادال

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
Djokovic: ألكاراز يتفوق على فيدرر ونادال
المواطن - فريق التحرير

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أشاد النجم الصربي Novak Djokovic، بإمكانيات الإسباني كارلوس ألكاراز، بعدما خسر أمامه في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال.

Djokovic يُشيد بألكاراز

وعلق Djokovic، قائلًا: “يملك كارلوس ألكاراز مزيجًا في أسلوب اللعب بين روجر فيدرر، ورافائيل نادال، وبيني.. أنا أتفق مع ذلك، هو يملك الأفضل في أسلوب لعبنا نحن الثلاثة”.

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وأضاف النجم الصربي المخضرم خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “يملك قوة ذهنية كبيرة ونضوجًا هائلًا بالنظر للاعب يبلغ من العمر 20 عامًا… الأمر مذهل”.

Djokovic
ديوكوفيتش – المصدر @DjokerNole

وتابع: “إنه يملك العقلية والتنافسية والروح القتالية التي تواجدت لدى رافا لسنوات، ويملك الضربات الخلفية بالانزلاق وبعض التشابهات مع ضرباتي. لم يسبق لي وأن واجهت لاعب تنس مثله طوال مسيرتي. روجر ورافا كان لديهما نقاط القوة والضعف. كارلوس لاعب متكامل للغاية”.

Djokovic
ديوكوفيتش – المصدر marca

وواصل Djokovic، قائلًا: “هو سيتواجد في الجولة لفترة. لا أعرف كم تبقى لي. تواجهنا فقط 3 مرات في 3 مباريات تنافسية للغاية. آمل أن نتواجه في أمريكا المفتوحة. لم لا؟ سيكون ذلك جيدًا للرياضة أن يتواجه المصنف الأول والثاني في مباراة من 5 مجموعات وتمتد لـ5 ساعات. لا يوجد أفضل من ذلك”.

 

ديوكوفيتش في بطولة ويمبلدون للرجال
ديوكوفيتش – المصدر @Wimbledon

بطولة ويمبلدون للرجال

ولعب كارلوس ألكاراز أمام Djokovic في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال بالأمس، حيث حسم المباراة بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين، وقدم النجم الإسباني أداء مميزًا، ليحصد لقب ثالث بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى بالموسم.

بطولة ويمبلدون للرجال
ألكاراز وديوكوفيتش – المصدر @Wimbledon

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