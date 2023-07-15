Djokovic يواجه ألكاراز غدًا في نهائي ناري لـ بطولة ويمبلدون

يستعد الصربي Djokovic لمواجهة منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف رقم 1 عالميًا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس غدًا وهي إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى.

وستنطلق المباراة غدًا وستنقل عبر قناة Bein Sports.

وكان نوفاك دجوكوفيتش تأهل إلى النهائي بعد تغلبه على الإيطالي جانيك سينر في نصف النهائي بثلاث مجموعات دون رد.

Djokovic يطارد اللقب الثامن

يذكر أن دجوكوفيتش هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون حيث يملك في رصيده 7 ألقاب في هذه البطولة، ويفصله لقب ليتساوى مع الأسطورة السويسرية في التنس روجيه فيدرر الذي تُوج باللقب من قبل في 8 مناسبات.

وكان الإسباني ألكاراز تأهل لنهائي بطولة ويمبلدون بعد أن هزم الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 50 دقيقة.

ويُعد تأهل ألكاراز للنهائي في بطولة ويمبلدون، هو الأول له في مشواره في تاريخ مشاركاته بالبطولة.