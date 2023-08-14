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تنفيذًا للتوجيه الكريم يستمر حتى سبتمبر

آخر موعد لصرف الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
آخر موعد لصرف الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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تساءل عدد من المواطنين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن عن موعد انتهاء صرف الدعم الإضافي المؤقت الذي وافقت عليه القيادة.

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسارات المواطنين حول هذا الموضوع موضحًا: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa”.

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تمديد صرف الدعم الإضافي

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

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