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بركلات الجزاء الترجيحية

آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي
المواطن - محمد سمعه

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تُوج فريق آرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل قليل بالفوز على نادي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني سجل بالمر هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 77 ثم تعادل اللاعب لياندرو تروسارد للجانرز في الدقيقة الـ 90.

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آرسنال يثأر من مانشستر سيتي

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحقق الجانرز الفوز بنتيجة 4-1 حيث سجل للفريق اللندني كل من مارتن أوديجارد وتروسارد وبوكايو ساكا وفابيو فييرا، بينما سجل البرتغالي بيرناردو سيلفا ركلة ترجيحية واحدة لـ مانشستر سيتي.

يذكر أن الجانرز كان خسر لقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023 لصالح مانشستر سيتي في آخر الجولات.

آرسنال ضد مانشستر سيتي

وحقق آرسنال اللقب رقم 17 في تاريخه في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي متفوقًا على ليفربول الذي حقق اللقب في 16 مناسبة.

آرسنال ضد مانشستر سيتي

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