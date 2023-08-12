Icon

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالرياض وجازان Icon آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بهزيمة نوتنجهام فورست Icon لحظة إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة Icon طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر Icon السديري سفيراً فوق العادة بالأردن ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم Icon القبض على مخالفين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر بجدة Icon الهلال عينه على اللقب الثالث Icon التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد النصر Icon النصر يحلم باللقب العربي الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الأولى

آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بهزيمة نوتنجهام فورست

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بهزيمة نوتنجهام فورست
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

افتتح نادي آرسنال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فريق نوتنجهام فورست بثنائية لهدف في الجولة الأولى مع انطلاقة موسم 2023/2024.

آرسنال يفوز بثنائية

وكان آرسنال سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من إدوارد نيكيتاه وبوكايو ساكا في الدقيقتين الـ 26 والـ33، ثم انتهى الشوط الأول بتفوق الجانرز بهدفين دون رد.

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. ضبط 14244 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال أسبوع.. ضبط 14244 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 4 مدن

وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 4 مدن

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل اللاعب تايوو أونيي هدف تقليص الفارق لـ نوتنجهام في الدقيقة الـ 83.

وتقام حاليًا مباريات ” إيفرتون ضد فولهام” و ” شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس” وبورنموث ضد وست هام يونايتد” و ” برايتون ضد لوتون تاون”.

بينما تقام في السابعة والنصف مساءً مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في ختام مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد نوتنجهام فورست

مانشستر سيتي يعوض خسارة الدرع

وبالأمس، انتهت مباراة فريق بيرنلي ضد مان سيتي، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وكان النرويجي إيرلينج هالاند سجل هدفين لـ مانشستر سيتي في الدقيقتين الرابعة والـ 36 من عمر الشوط الأول.

آرسنال ضد نوتنجهام فورست

وفي الشوط الثاني من مباراة بيرنلي ضد مان سيتي، سجل الإسباني رودري الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 75.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد ليحقق أول 3 نقاط له في الموسم الجديد.

وفي يوم الأحد الماضي، تُوج فريق آرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز على نادي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/ 1، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني سجل بالمر هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 77 ثم تعادل اللاعب لياندرو تروسارد للجانرز في الدقيقة الـ 90.

آرسنال ضد نوتنجهام فورست

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحقق الجانرز الفوز بنتيجة 4/ 1 حيث سجل للفريق اللندني كل من مارتن أوديجارد وتروسارد وبوكايو ساكا وفابيو فييرا، بينما سجل البرتغالي بيرناردو سيلفا ركلة ترجيحية واحدة لـ مانشستر سيتي.

يذكر أن الجانرز كان خسر لقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023 لصالح مانشستر سيتي في آخر الجولات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف