آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بهزيمة نوتنجهام فورست

افتتح نادي آرسنال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فريق نوتنجهام فورست بثنائية لهدف في الجولة الأولى مع انطلاقة موسم 2023/2024.

آرسنال يفوز بثنائية

وكان آرسنال سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من إدوارد نيكيتاه وبوكايو ساكا في الدقيقتين الـ 26 والـ33، ثم انتهى الشوط الأول بتفوق الجانرز بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل اللاعب تايوو أونيي هدف تقليص الفارق لـ نوتنجهام في الدقيقة الـ 83.

وتقام حاليًا مباريات ” إيفرتون ضد فولهام” و ” شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس” وبورنموث ضد وست هام يونايتد” و ” برايتون ضد لوتون تاون”.

بينما تقام في السابعة والنصف مساءً مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في ختام مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يعوض خسارة الدرع

وبالأمس، انتهت مباراة فريق بيرنلي ضد مان سيتي، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وكان النرويجي إيرلينج هالاند سجل هدفين لـ مانشستر سيتي في الدقيقتين الرابعة والـ 36 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة بيرنلي ضد مان سيتي، سجل الإسباني رودري الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 75.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد ليحقق أول 3 نقاط له في الموسم الجديد.

وفي يوم الأحد الماضي، تُوج فريق آرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز على نادي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/ 1، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني سجل بالمر هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 77 ثم تعادل اللاعب لياندرو تروسارد للجانرز في الدقيقة الـ 90.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحقق الجانرز الفوز بنتيجة 4/ 1 حيث سجل للفريق اللندني كل من مارتن أوديجارد وتروسارد وبوكايو ساكا وفابيو فييرا، بينما سجل البرتغالي بيرناردو سيلفا ركلة ترجيحية واحدة لـ مانشستر سيتي.

يذكر أن الجانرز كان خسر لقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023 لصالح مانشستر سيتي في آخر الجولات.